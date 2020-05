ERC desautoritza l'executiva de Badalona i insisteix que la candidata a l'alcaldia és Sabater

Yo de lo de Badalona solo sé 3 cosas:



1) Dimisión, sí. Escarnio, no.



2) Valentía y altura de miras.



3) @mariadolorsa o barbarie. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 22, 2020

Tres en ratlla inacceptable. 1) El PSC s'espolsa la responsabilitat amb la crisi política a #Badalona, 2) assumeix (de fet) l'escenari 'torna Albiol' i 3) divideix amb proposta impossible el bloc republicà q el va superar a les eleccions. La meva candidata es diu @mariadolorsa. — Oriol Lladó (@oriolllado) May 5, 2020

La negociació política sobre qui ha d'ocupar l'alcaldia de Badalona després de la dimissió d'Álex Pastor s'ha enrevessat. El PSC pretén arribar a un pacte amb ERC per repartir-se la vara d'alcalde d'aquí al final del mandat, una opció avalada per la direcció local dels republicans. Tanmateix, la direcció nacional ha posat fre ràpidament a l'entesa. Ha desautoritzat l'executiva de Badalona i ha recordat que la candidata a qui dona suport el partit és Dolors Sabater, líder de Guanyem Badalona en Comú, formació que es va presentar en coalició amb ERC a les últimes municipals.La direcció local dels republicans pretenia acceptar l'oferta dels socialistes: dividir-se l'alcaldia entre Alex Montornés -líder d'ERC a Badalona- i Rubén Guijarro, nou cap de files del PSC a la ciutat després de l'adeu de Pastor. Segons aquesta proposta, Montornès seria alcalde en un primer tram de mandat i Guijarro el rellevaria després, fins a les pròximes municipals. La direcció nacional d'ERC ja ha fet saber que no comparteix l'estratègia. La secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, ho ha explicitat en declaracions al programa Planta baixa de TV3 , en el qual ha demanat no cedir al "xantatge" dels socialistes.Al seu torn, Guanyem Badalona en Comú -la formació de Sabater en la qual hi és present la CUP- considera "poc seriosa" la proposta del PSC de compartir l'alcaldia. La formació manté la candidatura de la seva cap de llista al ple de la setmana que ve. Si les forces progressistes no sumen 14 regidors, l'alcaldia serà per al grup amb més regidors: el PP de Xavier García Albiol.Les discrepàncies s'han fet evidents a Badalona després que ha transcendit que socialistes i republicans ultimaven un pacte per deixar fora de l'equació Sabater i repartir-se l'alcaldia. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona En Comú Podem i JxCat es van reunir aquest dilluns per intentar trobar un acord que eviti que la llista més votada, la d'Albiol (11 regidors), recuperi l'alcaldia de la ciutat.La proposta del PSC, que es nega a fer alcaldessa Sabater, consistiria que durant el pròxim any i mig l'alcaldia estigués en mans d'Alex Montornès, president d'ERC a la ciutat, i acabés la legislatura el que fins fa pocs dies era el número dos de Pastor, Rubén Guijarro.Encara que la proposta hagi estat aprovada pels dos partits en l'àmbit local, hi ha dos esculls que fan difícil el pacte. El primer és que perquè la proposta socialista tiri endavant no n'hi ha prou amb el suport de les dues formacions, que sumen nou regidors. També necessitarien els vots favorables de Guanyem Badalona en Comú (4) i Badalona En Comú Podem (2) per superar la candidatura d'Albiol.El segon escull és l'aval de la direcció nacional d'ERC, que ja ha expressat la seva negativa. A més a més, alguns líders del partit, com Gabriel Rufián, ja van mostrar el seu suport a Sabater fa pocs dies.En la mateixa línia s'ha expressat Oriol Lladó, que era el cap de files d'ERC a les eleccions i que es desmarca de la posició de l'executiva del seu partit a Badalona i ratifica la confiança en Sabater com a candidata.Si no s'arriba a un acord entre les forces d'esquerres, dimarts de la setmana que ve Albiol serà per segon cop nomenat alcalde de la ciutat, en no haver-hi cap candidat alternatiu que aconsegueixi sumar més vots favorables que els 11 regidors que té actualment el líder popular de la ciutat.

