Sant Cugat denuncia 32 vegades el mateix conductor per saltar-se els semàfors

La Policia Local de Sant Cugat del Vallès ha tramitat 32 denúncies de caràcter greu a un mateix conductor per circular sense respectar els semàfors en vermell. La identificació de l'infractor va tenir lloc el 24 d'abril en un control de vigilància que el cos de seguretat duu a terme per garantir el compliment de les restriccions de mobilitat per evitar la propagació del coronavirus.La policia va detectar l'actitud indeguda del conductor després de visionar les càmeres de videovigilància del municipi. Gràcies a les imatges, es va poder constatar que des del dia 5 d'abril un turisme circulava pels carrers del centre de la ciutat sense respectar reiteradament la fase vermella dels semàfors.

