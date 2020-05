El Govern es manté en el veto a l'estat d'alarma: «S'hi ha de votar en contra»

"S'hi ha de votar en contra". És el diagnòstic que ha fet aquest dimarts la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, sobre la quarta pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez no té garantida la continuïtat de les mesures excepcionals. Budó ha demanat que les autonomies recuperin les competències per gestionar la desescalada, i ha apuntat que mesures com els 16.000 milions d'euros anunciats el cap de setmana no pengen de l'estat d'alarma al Congrés.Els dos socis de Govern -ERC i Junts per Catalunya (JxCat)- han anunciat el vot contrari a la pròrroga de l'estat d'alarma. Els republicans és la primera vegada que ho han fet, mentre que la formació de Quim Torra i Carles Puigdemont ja van mantenir aquesta posició en l'última votació, fa tot just dues setmanes. La Moncloa intenta maniobrar a última hora amb el PNB i ERC per tal d'evitar el fracàs de la votació, que també està pendent de veure quina és la posició definitiva del PP.Hi ha algun algun contacte entre Palau i la Moncloa? "No em consta", ha apuntat Budó, preguntada directament sobre si hi ha hagut trucades entre el vicepresident Pere Aragonès i la vicepresidenta Carmen Calvo. La setmana passada, Torra va enviar una carta a Pedro Sánchez per reunir-se de forma bilateral -al marge de les trobades de líders autonòmiques de cada diumenge- per tractar el desconfinament territorialitzat. La consellera de la Presidència ha indicat que no hi ha "motius" per votar a favor de l'estat d'alarma si no es retornen les competències a les comunitats.Pel que fa al desconfinament, El conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han apuntat que s'està treballant en "indicadors socials i de mobilitat" per resoldre problemes de cara al desconfinament "territorialitzat", en el qual també es tindrà en compte l'opinió dels ajuntaments catalans per tal que ofereixin els "millors serveis" als veïns i veïnes. Vergés ha insistit que s'està treballant en com es pot fer la desescalada per regions sanitàries, mesura que defensa la Generalitat.S'està analitzant la situació a cada zona per tal de proposar com avançar de fase en cada cas. En aquest sentit, s'està detallant l'índex de transmissió a cada regió, així com també el funcionament de la mobilitat. En essència, es fan "diagrames de risc" pels contagis dels set últims dies i la taxa de transmissió. En totes les regions s'està per sota de l'1, que és una "molt bona notícia" , segons la consellera. "A mesura que reduïm la incidència de casos, hi ha menys risc en el rebrot. Això és el que estem intentant. Hem de vetllar que, en la reobertura, no s'incrementi el risc", ha indicat la dirigent d'ERC."Estem en una tendència decreixent clara de casos, però no estem sense risc. Valorant per regions sanitàries, ens veiem amb capacitat per fer propostes. Volem controlar l'epidèmia i no la societat, però necessitem la societat per controlar l'epidèmia", ha apuntat Vergés. Els casos a les unitats de cures intensives (UCI) van baixant: ara hi ha 545 pacients de coronavirus, més d'un 100% de la capacitat habitual de crítics. La tendència és "bona", però el decreixement és "lent", ha insistit Vergés.En la reunió ordinària del Govern, l'executiu ha aprovat reprendre gradualment les obres públiques aturades per la crisi sanitària. No totes es posaran en marxa en el mateix moment: a partir de dijous ho faran la majoria, i el 28 de maig ja es podran fer reparacions en habitatges gestionats per la Generalitat per a famílies vulnerables. Quan Salut ho determini, tornaran les obres en matèria sanitària. El calendari el marcarà el Procicat, format per aquesta conselleria i també per Interior.L'executiu ha aprovat un decret en forma de pla de xoc per als aturats, autònoms i petites empreses. Té un valor de pràcticament de 60 milions d'euros amb sis línies de polítiques d'ocupació per "donar resposta" a l'escenari posterior a la pandèmia, segons ha detallat Budó. Es donaran ajudes a ajuntaments de més de 50.000 habitants i consells comarcals per garantir que la mesura "arriba a tot el territori".En clau d'autònoms hi haurà dos programes específics, un dels quals dedicats als joves. Per mantenir els llocs de treball, el decret inclou ajudes a microempreses que hagin mantingut la plantilla, ja sigui amb expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) o bé reduint les jornades laborals. En l'àmbit educatiu hi ha una ajuda a pares i mares d'alumnes que prestin serveis de menjador en escoles públiques.El segon decret llei aprovat té com a objectiu ajudar a la liquiditat de les empreses esportives. S'hi destinaran fins a 8 milions d'euros per tal que l'Institut Català de Finances (ICF) pugui atorgar préstecs a les companyies que ho necessitin. Es tracta de "compensar" el perjudici de la crisi sanitària. El préstec es podrà retornar en un període de cinc anys. 14,5 milions es destinaran a les federacions esportives.Mentrestant, Espanya ha registrat 185 nous morts per coronavirus en les últimes 24 hores . D'aquesta manera manté l'estabilitat pel que fa a les víctimes mortals, tot i que experimenta un lleuger augment respecte als dies passat. Les víctimes mortals ja arriben a les 25.613 des de l'inici de la crisi. Pel que fa als nous contagis, en les últimes hores se n'han comptabilitzat 867 diagnosticats per prova PCR.Això suposa un increment del 0,4% respecte ahir i situa la xifra total en 219.329 persones infectades per la Covid-19. Des d'ahir, 720 persones han hagut de ser hospitalitzades i 37 han ingressat a l'UCI. Més de 123.000 persones han superat la malaltia. La tendència dels últims dies s'ha alterat lleugerament.Fernando Simón, responsable del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les tendències són clares, malgrat que les dades pugin o baixin una mica. "Les dades són favorables i ens indiquen que estem en bona posició per al procés de transició que viurem en els pròxims dies", ha dit Simón, que ha demanat "precaució" per evitar rebrots que puguin situar el sistema sanitari en una posició "crítica". "Existeix un risc de rebrot petit, però existeix", ha admès el doctor.

