Veïns del Raval denuncien un «augment» de la violència en dos narcopisos d'un bloc de Blackstone

El col·lectiu Acció Raval ha denunciat un "augment" de la violència en un bloc propietat del fons d'inversió Blackstone al número 99 del carrer Hospital de Barcelona, a causa de l'activitat de dos narcopisos. "No només s'hi ven droga sinó que a més hi ha baralles entre traficants i agressions contra els usuaris, especialment les dones, i els veïns", diuen fonts del col·lectiu.El bloc va ser escenari a l'estiu del conflicte entre Blackstone, que volia desnonar les famílies que hi vivien després d'haver ocupat els pisos, i el Sindicat d'Habitatge del Raval, que reclamava lloguers socials. Finalment les dues parts, en unes negociacions en què va prendre-hi part l'Ajuntament, van acordar legalitzar sis ocupacions a la finca , oferint contractes de 700 euros per set anys.Ara Acció Raval demana que les administracions intervinguin i asseguren que el funcionament dels narcopisos suposa vulneracions constants del confinament i de les mesures higièniques per evitar la propagació del coronavirus.A més, asseguren que la situació al bloc del carrer Hospital s'ha agreujat després de la clausura del narcopis del número 14 del carrer Príncep de Viana, ja que els traficants que van ser expulsats d'allà s'han traslladat a l'edifici propietat de Blackstone. "No n'hi ha prou amb l'actuació policial per acabar amb els narcopisos", defensen fonts d'Acció Raval aEn aquest sentit, el col·lectiu reclama un abordatge global de les drogodependències i que les persones consumidores puguin disposar d'espais "segurs" per consumir. "Si ens limitem a tancar narcopisos sense fer res més, el consum passa al carrer", argumenten. Una demanda que ja han reiterat altres col·lectius del barri , com Metzineres, dedicades al treball amb dones drogodependents, en una situació de vulnerabilitat extrema durant el confinament.

