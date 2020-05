JxCat es referma en el «no» a l'estat d'alarma i exigeix el retorn de competències

Junts per Catalunya (JxCat) insisteix en el vot negatiu a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma . La formació que lidera Laura Borràs al Congrés dels Diputats manté que cal un retorn de competències a la Generalitat per afrontar la desescalada i que és necessari el desconfinament territorialitzat."Aquest govern [espanyol] espera contractes d'adhesió, no vol negociar ni consensuar quan a més no disposa de majoria parlamentària", ha remarcat Borràs en un comunicat en el qual carrega contra la gestió de Pedro Sánchez: "Darrere de l'eslògan de parar units el virus, potser Sánchez el que vol és que el parem amb ell".JxCat, a banda, reclama que la Generalitat conservi les seves competències, la coordinació entre administracions i que sigui el Govern encapçalat per Quim Torra qui lideri la desescalada. "Seguint sempre criteris científics i sanitaris, prioritzant les regions sanitàries, i tenint en compte en tot moment l'evolució de la pandèmia", ha destacat Borràs.En aquests moments, Sánchez no disposa dels suports necessaris per tirar endavant la pròrroga de l'estat d'alarma, perquè el PP no ha garantit el vot favorable i ha apujat el to de les crítiques a l'executiu estatal. A banda, ERC ja ha anunciat que hi votarà en contra, i el PNB dubta. La Moncloa intensifica els contactes per evitar que la votació fracassi

