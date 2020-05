La tecnologia i les xarxes socials han guanyat encara més pes durant confinament pel coronavirus. Tenir més temps també fa volar més la imaginació. És el cas d'aquest usuari de Tik Tok - zombiejoshy - que ha fet un vídeo que està deixant atònit a tothom. Tal com es pot veure, balla mentre va arreplegant parts del seu cos volant per l'aire -com si estiguessin desmembrades-, des d'un peu, el cul, els braços i finalment la cara, uns quants cops. L'usuari de Tik Tok balla Buttercup de Jack Stauber.Tal com explica zombiejoshy, s'ha inspirat en la usuària @freemanbut i els seus vídeos. Una mostra a continuació:

