VÍDEO Infermeres d'hospitals catalans expliquen com ens hem de rentar les mans

A causa del coronavirus, han emergit noves preguntes sobre la higiene de mans, que els experts consideren imprescindible per a contenir la propagació del virus. Ara, amb motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans, diversos hospitals catalans han compartit un vídeo en què 11 infermeres ensenyen els moviments clau per rentar-nos correctament les mans. Les infermeres han participat per conscienciar de la importància de mantenir les mans netes i on es mostren moviments per fer una neteja exhaustiva i completa.L'OMS assegura que rentar-se les mans amb freqüència és més efectiu que portar guants, ja que la contaminació també sobreviu en aquests elements . És a dir, si toquem una porta infectada amb guants i després ens toquem la cara, hi ha el mateix risc de contagi que sense.En aquest sentit, Cristina González, infermera de Control d'Infeccions de l'Hospital del Mar, explica que els guants són especialment perillosos perquè donen una "sensació falsa de seguretat" que ens fa transmetre la infecció "d'un lloc a l'altre" i a més "ens evita rentar les mans i és molt difícil fer-ho bé".González afirma també que la major part de la població no sap treure's els guants: "La tècnica requereix pràctica", i avisa del perill: "És un risc d'infecció per a nosaltres mateixos i per a altres persones".

