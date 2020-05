Entitats socials reclamen a Endesa que no talli la llum a llars vulnerables després de l'estat d'alarma

L'Aliança per la Pobresa Energètica (APE), integrada per una desena d'entitats socials, i la Fundació Finances Ètiques han reclamat a Endesa que no talli els subministraments de llum i gas a les famílies vulnerables un cop superada la situació d'estat d'alarma, durant la qual es prohibeixen els talls. "Amenaçar de tallar la llum és una pràctica que podria erradicar-se. La situació actual ens demostra que és possible", ha defensat la portaveu de l'APE, Maria Campuzano, en una compareixença telemàtica.Els col·lectius han fet coincidir la seva compareixença amb l'hora d'inici de la junta general d'accionistes d'Endesa, en què la companyia reparteix un dividend de 1.500 milions d'euros. L'empresa ha tancat el primer trimestre del 2020 amb un benefici net de 844 milions d'euros . "Demanem la gratuïtat dels serveis d'Endesa per a les famílies vulnerables i les afectades per la crisi", ha dit Campuzano. La portaveu de l'APE ha argumentat que en el context actual hi ha usuaris que consumeixen més i que, per tant, s'enfrontaran a un deute que no podran pagar.Campuzano també s'ha referit als barris de Font de la Pólvora, a Girona, i de Sant Roc, a Badalona, que pateixen talls de llum periòdics i ha reclamat a la companyia energètica que treballi per solucionar-ho.Les reclamacions de l'APE arriben quan encara no s'han tancat les negociacions entre el Govern, els ajuntaments i Endesa sobre el deute de les famílies afectades per pobresa energètica. A l'agost la companyia va enviar una carta a les administracions avisant que tallaria el subministrament a 25.000 famílies si els ajuntaments no pagaven la meitat del deute.Els consistoris i el Govern van reaccionar retraient a Endesa que amenacés de tallar la llum a usuaris vulnerables i instant l'empresa a firmar un conveni comprometent-se a assumir el 60% del deute. El 40% s'imputaria a les administracions.Aquest dijous la Fundació Finances Ètiques ha reclamat a Endesa que destini part dels 1.500 euros de dividend a saldar el deute de les famílies. "Moltes persones han perdut la feina i no ajornaran l'ingrés de la nòmina, sinó que no el rebran mai", ha dit Jordi Ibáñez.

