Els perills de portar guants: poden ajudar a estendre el coronavirus

🧼👐 El #DiaMundialHigieneDeMans és un bon moment per a recordar que l'ús de guants no substitueix una correcta higiene de mans!



🗣️ Cristina González, infermera de l’@hospitaldelmar, detalla en aquest vídeo la importància de l’ús correcte dels guants 🧤 pic.twitter.com/Hd3uXGAQUT — Salut (@salutcat) May 5, 2020

🧼👐 Rentar-se les mans amb sabó és la mesura d'higiene més eficaç per evitar la transmissió i contagi de malalties infeccioses!



Segueix aquestes recomanacions per a fer-ho correctament amb la tècnica del rentat de mans amb sabó 👇#DiaMundialHigieneMans#HandHygiene pic.twitter.com/4Dop7C7Jfl — Salut (@salutcat) May 5, 2020

🧼🤲 El rentat correcte de mans es pot fer amb aigua i sabó o bé per fricció amb preparats amb alcohol seguint aquesta tècnica 👇#DiaMundialHigieneMans#HandHygiene pic.twitter.com/ahSldGC2LO — Salut (@salutcat) May 5, 2020

En el Dia Mundial de la Higiene de mans, els organismes sanitaris han posat en valor la importància d'una neteja correcta . De fet, l'OMS assegura que rentar-se les mans amb freqüència és més efectiu que portar guants, ja que la contaminació també sobreviu en aquests elements. És a dir, si toquem una porta infectada amb guants i després ens toquem la cara, hi ha el mateix risc de contagi que sense.En aquest sentit, Cristina González, infermera de Control d'Infeccions de l'Hospital del Mar, explica en un vídeo publicat per Salut que els guants són especialment perillosos perquè donen una "sensació falsa de seguretat" que ens fa transmetre la infecció "d'un lloc a l'altre" i a més "ens evita rentar les mans i és molt difícil fer-ho bé".González afirma també que la major part de la població no sap treure's els guants: "La tècnica requereix pràctica", i avisa del perill: "És un risc d'infecció per a nosaltres mateixos i per a altres persones".Amb tot això, des de Salut es recomana no portar-ne si no és estrictament necessari (per exemple comprant fruita i en un entorn sanitari). En canvi, sí que cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o bé amb solucions hidroalcohòliques. En aquest cas, el departament ha recordat la tècnica per a una bona higiene de mans a través d'una guia visual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor