Simón: «No podem plantejar el control de la malaltia en l'esperança d'una vacuna»

La vacuna arribarà, però encara falta. Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha demanat "no plantejar l'estratègia de control del coronavirus en l'esperança d'una vacuna". El doctor ha admès que s'estan gestioannt diversos projectes que poden donar lloc a tractaments o vacunes que siguin eficaces contra la Covid-19, però ha evitat situar un horitzó temporal. "No puc dir si serà en dos mesos ,en sis o en un any", ha admès.En aquest sentit, ha reclamat centrar-se en les mesures aplicades fins ara per controlar la pandèmia. "És aquí on hem de pensar que tenim l'eina per derrotar l virus", ha insistit, i ha dit que si la vacuna arriba serà una gran notícia però fins aleshores més val posar els esforços en mantenir la distància de seguretat i la higiene de mans per evitar nous contagis que provoquin rebrots. Espanya, ha apuntat, "treballa fort" per ser present en el desenvolupament de moltes vacunes.Simón ha dit que en la fase actual de la pandèmia cal reforçar la capacitat de detecció precoç de la malaltia, que s'ha de poder detectar en 24-48 hores. Caldrà reforçar l'atenció primària, que haurà de fer un esforç per aconseguir els indicadors necessaris. "Els objectius són la detecció precoç dels positius i limitar la transició de manera precisa", ha apuntat Simón.Pel que fa als tests PCR en centres d'atenció primària, Simón ha insistit que l'objectiu és detectar de manera precoç els possibles positius. "Aconseguirem un sistema molt reactiu que permetrà detectar a temps possibles rebrots", ha dit, i ha apuntat que això s'aplicarà a partir del dia 11 en aquells territoris que passin a la fase 1. "Atenció primària pren un paper predominant en aquesta nova etapa", ha remarcat.El doctor ha dit que és fonamental "eliminar els contactes de risc", i això no passa per fer tests sinó per mantenir la distància de seguretat i mantenir les mesures higièniques. "Cal fer proves a la gent que inicia símptomes just quan en tenen i després, si es pot, fer-ne a més gent", ha dit el responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries.Espanya ha registrat 185 nous morts per coronavirus en les últimes 24 hores. D'aquesta manera manté l'estabilitat pel que fa a les víctimes mortals, tot i que experimenta un lleuger augment respecte als dies passat. Les víctimes mortals ja arriben a les 25.613 des de l'inici de la crisi. Pel que fa als nous contagis, en les últimes hores se n'han comptabilitzat 867 diagnosticats per prova PCR. Això suposa un increment del 0,4% respecte ahir i situa la xifra total en 219.329 persones infectades per la Covid-19. Des d'ahir, 720 persones han hagut de ser hospitalitzades i 37 han ingressat a l'UCI. Més de 123.000 persones han superat la malaltia.Fernando Simón ha dit que les tendències són clares, malgrat que les dades pugin o baixin una mica. "Les dades són favorables i ens indiquen que estem en bona posició per al procés de transició que viurem en els pròxims dies", ha dit Simón, que ha demanat "precaució" per evitar rebrots que puguin situar el sistema sanitari en una posició "crítica". "Existeix un risc de rebrot petit, però existeix", ha admès el doctor.Des que va començar la crisi, 43.000 sanitaris han passat la malaltia i la majoria ja s'han pogut reincorporar al seu lloc de feina. A preguntes dels periodistes, Simón ha dit que en dos hospitals de Madrid i Catalunya s'ha trobat una forta incidència de la malaltia en el personal sanitari. Sense donar-ne els noms, el doctor ha dit que són dos hospitals grans on hi ha hagut una forta pressió de la malaltia. Pel que fa als casos positius en el personal sanitari, ha dit que són majoritàriament dones i més joves que la mitjana de la resta de la població. Tenen pocs símptomes, requereixen poca hospitalització, hi ha pocs casos greus i poca letalitat, segons ha detallat Simón a partir de diversos estudis.Segons les dades del govern espanyol, Catalunya ha registrat en les últimes 24 hores 400 nous contagis, quasi la meitat del total de nous contagis a l'Estat. Fernando Simón ha dit que hi ha casos que arriben tard o que no s'han pogut confirmar fins ara. "Confiem que les dades de Catalunya aniran millorant més ràpid, perquè també estan baixant", ha dit el doctor, que ha justificat els 400 casos d'avui pel retard de notificació d'un cap de setmana llarg. "Segur que aniran corregint aquests detalls i l'evolució dels casos s'anirà adequant a la realitat", ha afegit.

