La Moncloa intenta «in extremis» que ERC i PNB no s'oposin a l'estat d'alarma

Els telèfons treuen fum. Després que ERC hagi anunciat el vot en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma i que també el PNB posi condicions al seu suport, la Moncloa intenta in extremis que no s'esmicoli la majoria que va permetre investidura. El govern espanyol està trucant tant a la cúpula republicana com a la dels nacionalistes bascos per intentar que no s'oposin al mecanisme que consideren "imprescindible" per gestionar el desconfinament. La principal reclamació que està sobre la taula és que les autonomies tinguin veu i capacitat de dirigir la seva desescalada."L'anunci del vot negatiu té efectes. Hi ha moviments, sí", expliquen fonts d'ERC a. Tot i això, els republicans consideren que pràcticament "no hi ha marge" per canviar el seu posicionament ara però sí per seguir parlant de cara a les pròrrogues futures que plantegi el govern espanyol, que voldria mantenir l'estat d'alarma vigent fins al juliol. De fet, els ministres del PSOE insisteixen que no hi ha alternativa jurídica i normativa per limitar la circulació dels ciutadans i per mantenir les mesures extraordinàries a nivell econòmic.En tot cas, els republicans neguen que el vicepresident Pere Aragonès estigui en converses directament amb la vicepresidenta Carmen Calvo i que els contactes siguin de caràcter oficial. A l'espera de quins moviments fa la Moncloa, ERC s'està coordinant amb Bildu i el BNG per consensuar un mateix argumentari, malgrat que els abertzales i els sobiranistes gallecs sospesen abstenir-se en la votació d'aquest dimecres.El partit d'Oriol Junqueras va argumentar aquest dilluns que "la centralització ha estat un error" i que no es pot dirigir el desconfinament "a 600 quilòmetres". Tot i que la diagnosi és compartida, la decisió de votar en contra no està exempta de discrepàncies internes. Fonts coneixedores de la situació expliquen que Gabriel Rufián també ha mantingut converses amb els socialistes per intentar fer de pont amb la direcció del partit i replantejar que es pugui mantenir l'abstenció. És la mateixa petició que aquest dilluns va fer l'exlíder al Congrés, Joan Tardà.En tot cas, la crítica que fan els republicans al govern de Sánchez va en el mateix sentit que la del PNB. El portaveu del partit al Congrés, Aitor Esteban i el lehendakari Íñigo Urkullu porten setmanes acusant l'executiu de no compartir les mesures preses amb els partits que van permetre la investidura i de fer una gestió que lesiona l'autogovern dels territoris. Des de la Moncloa mantenen també contactes per lligar curt el vot de la formació basca, que reclama a Sánchez que concedeixi en les pròximes hores un mecanisme de "cogestió" de la desescalada.Fonts coneixedores de la situació expliquen que un dels asos que es reserva l'executiu espanyol en aquestes darreres hores abans de la votació és la d'anunciar que Catalunya es pugui desconfinar per regions sanitàries i no per províncies, tal com demana el Departament de Salut. La qüestió és si això pot ser suficient perquè els republicans canviïn de posicionament. Al carrer Calàbria ho veuen, a aquestes alçades, difícil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor