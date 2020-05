​La Fiscalia recorre ara a l'Audiència de Barcelona les sortides de Jordi Sànchez

La fiscalia ha recorregut a l'Audiència de Barcelona l'aplicació de l'article 100.2 a Jordi Sànchez després que el jutjat de vigilància penitenciària l'avalés. Insisteix que és un tercer grau "encobert" quan Sànchez està classificat en el segon. A més, defensa que el 100.2 ha de tenir una interpretació "restrictiva", i ha de tenir com a requisit "imprescindible" que el programa de tractament no es pugui executar d'una altra forma, i que estigui relacionat amb el delicte.Fer voluntariat fora de la presó, al seu parer, no compleix aquestes instruccions. "És molt lloable destinar temps del nostre oci a fer activitats de voluntariat, però quan el voluntariat és l'alternativa a la presó, l'elecció sembla clara i no té cap mèrit", conclou.En el seu recurs, la fiscalia subratlla que en el cas de Sànchez, el programa de tractament hauria de tenir a veure amb el compliment de la llei. Fer voluntariat, continua, "no influirà de forma positiva en les carències de l'intern", i l'àmbit no té res a veure amb el delicte comès. De fet, remarca que dels informes no es deriva que l'expresident de l'ANC hagi fet cap programa específic.A més, recorda que la pena de Sànchez és de 9 anys, però un delicte "greu". "Si l'intern no reconeix el delicte (sí els fets i les seves conseqüències) sense una mínima consciència d'haver fet quelcom indegut, és molt difícil portar a terme un procés de tractament", continua.El fiscal també aprofita per negar que pretengui canviar la ideologia de l'intern, com suposa el jutjat de vigilància penitenciària en les seves resolucions de resposta als recursos de fiscalia.

