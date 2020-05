La troballa de l'Onyar podria ser en realitat l'escultura d'una discoteca

Diumenge passat, uns veïns de Girona alertaven a la policia d'una cara humana al fons del riu Onyar. El cos va rescatar una escultura antiga que, des de l'Ajuntament de Girona, dataven del segle XVIII o anterior . Tot i això, nous detalls que es donen a conèixer, desmunten la teoria inicial de la reproducció d'un fragment de l'Èxtasi de Santa Teresa de Bernini.Tal com recull el Diari de Girona , tot apunta que es tracta d'una rèplica feta per l'artista Jordi Mitjà per una performance a la discoteca la Sala del Cel. L'artista gironí va regalar una d'aquestes peces al fotògraf Xavi Montojo, que vivia en una de les cases de prop de l'Onyar i, per motius que es desconeixen, va anar a parar al riu.Aquest dilluns al matí, des del Museu d'Història de Girona explicaven que la troballa serà "estudiada per a persones expertes que procuraran treure l'entrellat de què és i d'on ve". De fet, el museu ja ha rebatejat el descobriment com "La Dama de l'Onyar".

