ERC expedienta Bosch i el seu excap de gabinet pel cas d'assetjament a Exteriors

ERC ha obert expedients disciplinaris a l'exconseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch, i al seu excap de gabinet, Carles Garcias, pel suposat cas d'assetjament sexual de Garcias al departament d'Exteriors, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN.L'exconseller va dimitir al març quan es va fer públic que el seu cap de gabinet havia presumptament assetjat diverses treballadores del departament. L'executiva del partit va donar ahir per tancada la investigació i va aprovar les conclusions d'un informe.Aquest document acredita "de manera inequívoca i reiterada conductes que vulneren el codi ètic i de conducta del partit". Ara la comissió de garanties dels republicans resoldrà els expedients que podrien acabar amb l'expulsió del partit. A més, el partit també ha acordat recórrer a l'assessorament de persones expertes alienes per tal de revisar el protocol i "fer-lo més eficaç per evitar situacions similars en el futur".En paral·lel, la direcció d'ERC ha decidit reforçar la formació de càrrecs i treballadors del partit en prevenció de l'assetjament. La direcció republicana reitera les seves disculpes a les persones afectades i l'oferiment del suport i acompanyament que puguin necessitar.

