El PNB i Cs reclamen contrapartides a Sánchez per aprovar l'estat d'alarma

El govern espanyol negocia contra rellotge els suports a la pròrroga de l'estat d'alarma que es votarà aquest dimecres. Després que ERC hagi anunciat el seu no, el posicionament del PNB i de Ciutadans és clau. Sobretot tenint present que el PSOE i Podem no saben si finalment el PP s'abstindrà o bé votarà directament en contra. Conscients de la dèbil aritmètica de l'executiu de Sánchez, els d'Íñigo Urkullu i els d'Inés Arrimadas espremen la seva força negociadora per reclamar contrapartides a canvi del seu suport.Els nacionalistes bascos, per una banda, han assegurat aquest dimarts que podrien donar suport a allargar l'estat d'alarma si el govern espanyol accedeix a "cogestionar amb les comunitats autònomes" la desescalada. "Espero que el govern tingui, en aquestes hores que queden, suficient cintura per obrir la negociació", ha assegurat el president del PNB, Andoni Ortuzar, en una entrevista a Telecinco. Els d'Urkullu reclamen un mecanisme de pacte amb les autonomies per seguir votant afirmativament a la pròrroga com han fet fins ara.També el partit taronja ha instat el govern espanyol a "rectificar" i "negociar" perquè el suport de Cs a la pròrroga de l'estat d'alarma "no serà a canvi de res". Arrimadas ha dit que té "predisposició" a evitar que el president de l'executiu, Pedro Sánchez, "compleixi la seva amenaça de deixar-nos en el caos" però ha criticat que no tingui "pla B"."L'estat d'alarma no es pot allargar sine die fins que "Sánchez vulgui", ha defensat la presidenta de Cs en una entrevista a TVE aquest dimarts al matí. Arrimadas ha condicionat el suport al Congrés de la pròrroga al fet que Sánchez "desvinculi" les ajudes econòmiques i socials a l'estat d'alarma i es comprometi a preparar una sortida "ordenada" de l'estat d'alarma.O estat d'alarma o caos. El govern espanyol ha sotmès la seva pròpia estabilitat a aquesta disjuntiva de cara a la votació de dimecres al Congrés. Serà la quarta pròrroga, i a hores d'ara els suports escassegen. És el moment de més debilitat de la coalició des de la investidura. ERC ha anunciat el seu no rotund , i el PNB, també clau en l'aritmètica, no garanteix el suport. Al seu torn, el PP, ancorat en la cursa amb Vox per la mà dura contra el govern, ja ha advertit que no comptin amb ell. En funció de si Ciutadans es depenja o no del bloc del sí, la vigència de l'estat d'alarma podria dependre de si els populars voten en contra o s'abstenen.

