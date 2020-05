Troben un anticòs humà que neutralitza el coronavirus

Un equip d'investigadors dels Països Baixos ha trobat un anticòs monoclonal humà que aconsegueix neutralitzar el nou SARS-CoV-2 en cultius cel·lulars. La proteïna, anomenada 47D11, ja va demostrar la seva eficàcia contra el SARS-CoV.Els autors de la recerca, publicat a la revista Nature Communications , destaquen el seu potencial per a la prevenció i el tractament de la Covid-19. Segons els investigadors, els anticossos poden alterar el curs de la infecció per ajudar a eliminar el virus, o protegir un hoste no infectat s'exposi al virus. Per això afegeixen que el nou anticòs presenta cert potencial com a tractament i com a prevenció per a la Covid-19.Amb aquest descobriment, a càrrec d'investigadors de la Universitat d'Utrecht, l'Erasmus Medical Centre i el Harbour BioMed (HBM), els científics confien que ajudi a desenvolupar anticossos humans per tractar o prevenir la malaltia respiratòria Covid-19.La pandèmia de la COVID-19 s'ha propagat ràpidament per tot el món i ha infectat a més de 3,3 milions de persones i ha provocat la mort fins ara de més de 235.000 pacients. "Aquesta investigació és continuació de la feina que els nostres grups han realitzat en el passat amb anticossos que tenen com a blanc la SARS-CoV que va sorgir en 2002/2003", ha assenyalat Berend-Jan Bosch, investigador de la Universitat d'Utrecht.Amb tot, si bé els resultats són prometedors, de moment es tracta d'assajos in vitro. La següent fase seria provar en models animals "per saber si neutralitza dins d'un model més natural" que el que suposa una cèl·lula aïllada.

