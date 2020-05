Localitzen la dona amb alzheimer que es va perdre diumenge a Calonge

‼️LOCALITZADA

✅ Localitzada en bon estat de salut la dona amb Alzheimer que es va perdre diumenge.

💪 El dispositiu de recerca ha donat resultat. La dona de 72 anys i amb Alzheimer ha estat localitzada a la zona del Molí Cremat, prop de Cabanyes, en bon estat de salut. (👇) pic.twitter.com/NJBflrX2H9 — Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (@ajuntcalonge) May 5, 2020

LOCALITZADA, caminant a prop de la Gi-6612, la dona de 72 anys que es buscava a Calonge des de diumenge. Sanitaris del @semgencat li estan fent una revisió#bomberscat @mossos #PoliciaLocal @agentsruralscat@sfadfcat — Bombers (@bomberscat) May 5, 2020

Maria del Carme Ametller, la dona de 72 anys amb alzheimer que es va perdre diumenge pels volts de la riera de Calonge (Baix Empordà), a la urbanització de Cabanyes, ha estat trobada sana i estàlvia pels equips de rescat vora la zona del Molí Cremat, a prop d'aquesta zona residencial, tal com ha informat l'Ajuntament de Calonge:Un gran operatiu buscava la dona des de diumenge. Bombers, amb els GRAE i una unitat canina, juntament amb Mossos, Policia Local, Agents Rurals, Protecció Civil i voluntaris han cercat la desapareguda per pistes i camins, per la riera, pels masos més pròxims, i per la zona més boscosa sense novetats, fins aquest matí, en què ha estat trobada caminant a prop de la Gi-6612, segons ha informat els Bombers:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor