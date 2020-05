L'atur es torna a disparar a Catalunya i se situa en xifres de 2016

L'atur registrat va pujar a l'abril en 50.763 persones fins arribar als 467.810 desocupats, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració. Es tracta de la xifra més alta des del maig del 2016, quan aleshores n'hi va haver 486.123.Aquestes dades representen un increment del 12,17% mensual per l'impacte del coronavirus, mentre que si es compara amb el mateix mes del 2019 l'augment s'enfila fins el 22,59%, és a dir, 86.212 persones més.Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats va ser de 3.831.203 persones, xifra que representa un augment del 7,87%, fins a les 282.891 persones més, mentre que si es compara amb l'abril de l'any passat el nombre de desocupats va pujar en 667.637 persones, un 21,10% més. Aquest és el repunt més alt del mes d'abril a l'estat en tota la sèrie històrica.En aquest marc, Catalunya va destruir a l'abril 89.841 llocs de treball com a conseqüència de l'impacte econòmic del coronavirus, segons les dades de la Seguretat Social. Aquesta dada representa un descens del 2,64% respecte al març, mes en què es va decretar l'estat d'alarma.En total, Catalunya tenia a l'abril 3.309.946 treballadors afiliats a la Seguretat Social, un 3,89% menys si es compara amb el mateix mes del 2019. En termes absoluts, representa un descens de 133.968 persones.​Al conjunt de l'Estat, la xifra d'afiliats va retrocedir en 548.093 persones a l'abril, un 2,88% menys que al març, mentre que en relació al mateix mes del 2019 van ser 771.695 persones menys (-4,01%). A tot l'Estat, al mes passat hi havia 18.458.667 afiliats de mitjana.

