Els principals parcs aquàtics gironins preparen la seva obertura per a finals de juny

Els parcs aquàtics de Waterworld de Lloret de Mar (la Selva) i Aquadiver de Platja d'Aro (Baix Empordà) ja estan preparant la temporada d'estiu, que preveuen iniciar-la a finals de juny. El seu director, Julià López-Arenas, ha afirmat que això suposarà un retard d'aproximadament un mes de la data d'obertura inicial.De tota manera, han assegurat que tot i que poguessin obrir abans, no ho farien per la "manca d'ocupació turística". Mentrestant, els parcs ja estan treballant per garantir les mesures de seguretat i a les cues es controlarà que cada persona tingui dos metres de distància i també es reduirà l'aforament a les piscines.Normalment per aquestes dates, els parcs aquàtics de la demarcació de Girona ja estarien ultimant els detalls per obrir les seves portes. La previsió inicial de Waterworld de Lloret de Mar (Selva) era fer-ho el 25 de maig i la d'Aquadiver de Platja d'Aro (Baix Empordà), el 8 de juny. Una previsió que ha aixafat la crisi sanitària. Malgrat tot, el director dels parcs, Julià López-Arenas, creu que l'obertura no s'endarrerirà massa i confia en poder-ho fer a finals de juny, amb el final del desconfinament.De fet, segons les primeres informacions del pla de desconfinament presentat per Pedro Sànchez, podrien fer-ho a partir de la tercera fase, entre el 8 i 21 de juny. En aquesta data, es preveu l'obertura de parcs temàtics amb un màxim de 800 persones. Tot i així, el director dels parcs ha avançat que la intenció és esperar a finals de juny perquè és quan hi haurà més públic. De fet, López-Arenas ha detallat que la "manca d'ocupació turística" faria difícil obrir abans, ja que es nodrien de "públic estranger". "No tindria cap sentit obrir abans de Sant Joan", ha conclòs el director.Aquesta temporada es preveu que la majoria de visitants dels dos parcs siguin de les comarques gironines i de la demarcació de Barcelona. De fet, ja eren un públic majoritari a Platja d'Aro, però ara encara tindrà més pes en les dues instal·lacions.El director dels dos parcs aquàtics preveu que en ple estiu es puguin arribar a congregar entre 1.000 i 1.500 persones, mentre que en temporades anteriors hi havien arribat a passar 3.000 visitants en un sol dia. Julià López-Arenas ha afirmat que "la gent pot estar separada" perquè els parcs tenen una "gran extensió de zones verdes". De fet, ha apuntat que les instal·lacions compten amb prop de 145.000 m2. Si hi anessin un miler de persones, cada una d'elles tindria 140 m2 d'extensió per a ells sols.Tot i així, el director ha assegurat que "és molt difícil fer previsions". De la mateixa manera que costa saber quanta gent vindrà, també costa saber com anirà econòmicament la temporada. Però s'ha mostrat esperançat: "La situació serà complicada, però no dramàtica", ha afirmat.Mentre no arriba el dia de l'obertura, en els parcs ja s'està dissenyant la logística que hauran de tenir en compte per garantir que es compleixen les mesures de distància reglamentàries. Julià López-Arenas ha afirmat que serà "fàcil", ja que el sistema de cues que hi ha en forma de laberint permet controlar la distància que hi ha entre les persones que fan cua.De la mateixa manera, ja estan separant les taules de la zona de restauració per garantir els dos metres. També controlaran l'afluència de gent que entra en cada piscina i en reduiran l'aforament màxim. El director dels dos parcs ha recordat que augmentaran la desinfecció dels espais, sobretot les dutxes i els lavabos per garantir la seguretat de tots els visitants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor