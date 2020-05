França va tenir el primer cas de coronavirus poc abans del brot de Wuhan

El primer cas de coronavirus a França es va detectar el 27 de desembre, quatre dies abans que la Xina anunciés els primers casos de Wuhan a l'OMS. Aquest s'ha detectat a través d'una investigació retrospectiva amb 24 pacients ingressats per pneumònia. Se'ls ha tornat a fer els testos PCR i aquest pacient ha donat positiu per Covid-19.L'home, que no havia viatjat a l'estranger, va contagiar els seus dos fills. Actualment estan tots tres curats. Els metges creuen que s'haurien infectat a través de la parella, asimptomàtica, que treballava en un supermercat molt en contacte amb clientela xinesa.Sanitat estudiarà aquesta hipòtesi que confirma que el coronavirus era a França, molt abans del primer cas que es tenia registrat fins ara: el 24 de gener. Llavors, se'n van registrar tres casos.França és el cinquè país amb més morts i contagiats del món de Covid-19, per sota dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Espanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor