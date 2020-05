El Ministeri d'Educació preveu reduir les classes a 15 alumnes el curs que ve

La ministra d’Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha anunciat que les classes hauran de reduir la xifra d’alumnes a la meitat al proper curs 2020-2021, amb un màxim de 15 per aula, si abans no arriba la vacuna contra el coronavirus. En aquest supòsit, s’hauria de compaginar la docència presencial i la telemàtica."És en el que estem treballant. Si no hi ha remei, els centres tindran que estar a la meitat de la seva capacitat. I això obligarà a una part dels alumnes a treballar presencialment i l’altre, telemàticament”, apunta la ministra, que no ha aclarit però si hi haurà un pla de conciliació per aquells pares que hagin de deixar els seus fills a casa.Celáa ha explicat que aquesta mesura ja està contemplada en la fase 2 de desescalada del govern espanyol, prevista per a finals de maig i que ja afectaria els estudiants de segon curs de batxillerat i quart de secundària, que tornarien a les classes per fer repàs.Així, el Ministeri d'Educació preveu que hi hagi 15 alumnes per aula de cara a final de curs i avaluarà amb les comunitats autònomes si aquesta xifra pot ser superior o s'ha de quedar igual en el proper curs escolar. El Ministeri, igual que la ministra, constata que si cal mantenir la distància social, no serà possible que hi hagi 30 estudiants per aula.En declaracions a una entrevista a El Heraldo de Aragón , la ministra s'ha mostrat taxativa a l'hora de combatre el coronavirus a les aules, assegurant que, si no hi ha vacuna, l'única manera efectiva "és el confinament". "Si tots els nens van a la vegada a l'escola, no podem assegurar el distanciament social", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor