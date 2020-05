Aragonès, sobre l'estat d'alarma: «La imposició no és la manera de funcionar»

Després que ERC hagi anunciat que votarà en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma , el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que la "imposició" no és la manera de funcionar. "Això de 'o jo o el caos' no funciona", ha dit en declaracions a TV3.A parer seu, l'estat d'alarma és una "limitació de drets fonamentals". "No pot servir per funcionar setmanes i setmanes, ha d'estar limitat en el temps i es pot gestionar d'una altra forma", ha reclamat Aragonès.Aragonés ha criticat que el que és una "previsió excepcional" en la Constitució s'està veient per part del govern espanyol com una "normalitat". El vicepresident ha reclamat que les comunitats autònomes tornin a prendre decisions i ha recordat que hi ha altres mesures que es poden aplicar al marge de l'estat d'alarma, com per exemple el confinament de la Conca d'Òdena.D'altra banda, Aragonés ha assegurat que veu "raonable" com el govern espanyol planteja el fons de 16.000 milions d'euros per a les autonomies, tot i que ha demanat esperar a conèixer la "lletra petita" i també ha aprofitat per reclamar que s'incrementin els recursos per arribar als 4.000 milions que Catalunya estima que necessita.Dels 16.000 milions, 10.000 es destinaran a despesa sanitària. D'aquests, 6.000 milions s'abonaran en una primera fase, al juny, i 4.000 en una segona, a l'octubre, segons el vicepresident.La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha presidit la tercera reunió de coordinació amb els consellers d'Hisenda i ha traslladat el compromís del govern espanyol de no permetre que cap autonomia tingui problemes de liquiditat. Montero s'ha compromès a revisar la proposta per afegir la visió dels consellers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor