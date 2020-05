Obertura desigual dels petits comerços en el primer dia de fase zero

L'obertura dels petits comerços catalans en el primer dia de la fase zero de desconfinament ha estat desigual, segons les dades de Pimec. La patronal de la petita i mitjana empresa xifra en un 35% o 40% les botigues que han obert. Pimec ha informat que les perruqueries han obert en un 75% dels casos, mentre que la restauració pràcticament no ha aixecat la persiana."No és fàcil, en tenim moltes ganes i necessitat", assegura el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, que ha lamentat que s'han sentit "abandonats" per les administracions després de dos mesos tancats.També ha denunciat abandonament a l'hora d'aplicar les mesures de seguretat que ara exigeix el govern espanyol. Ha lamentat no haver disposat d'aquestes instruccions uns dies abans, i ha qualificat les mateixes i la manera com han estat comunicades de "despropòsit".Goñi també assegura que entén aquells comerciants que s'esperin fins a la següent fase de desconfinament davant aquestes mesures, ja que els requerirà una inversió important en neteja o mampares, entre d'altres, que els pot no sortir en compte.Per la seva banda, Barcelona Comerç, que agrupa 24 euros comercials de proximitat a Barcelona, assegura en un comunicat que només han obert un 10% dels establiments que van interrompre la seva activitat després de l'estat d'alarma, d'acord amb les dades recollides. Segons l'entitat, mesures com la cita prèvia ha fet que hagin decidit ajornar uns dies l'obertura fins ben bé la setmana que ve, l'11 de maig, quan aquest percentatge ja podria ser del 20%.Pel que fa a les llibreries, un 54% han tornat a obrir la persiana aquest dilluns, en el primer dia de retorn autoritzat dins del pla de desescalada del confinament dissenyat pel govern espanyol, segons el Gremi de Llibreters.Ho han fet amb fortes mesures de protecció per a treballadors i clients, amb cita prèvia i només lliurant comandes preparades prèviament. Però segons el Gremi de Llibreters, la tardança en la publicació al BOE –diumenge a la tarda- dels detalls de l’obertura, explica que un 16% no hagi pogut obrir avui tot i voler-ho, i "tingui intenció de fer-ho al llarg de la setmana". La resta, un 30%, ha decidit esperar a la Fase 1 que comença dilluns vinent, confirma el Gremi.

