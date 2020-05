Fins a 11.000 andorrans ja s'han fet la prova d'anticossos del coronavirus

Un total d'11.000 andorrans ja s'han sotmès a la prova per detectar si han generat anticossos de la Covid-19, segons ha informat aquest dilluns el govern d'Andorra. Del total de persones que han participat en el cribratge, 1.210 són sanitaris i d'aquests un 12% estan afectats pel coronavirus.Els primers resultats apunten que el 2,4% de les persones tenen anticossos IgM, els que es desenvolupen quan es pateix la malaltia. El ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet ha assegurat que els resultats demostren que aquest tipus d'anticossos perduren molt temps a l'organisme, mentre que els IgC, els que produeixen immunitat, apareixen més tard.El cap de govern, Xavier Espot, ha defensat que el resultat del cribratge permetrà conèixer la realitat epidemiològica de les persones que se sotmetin a les proves i també del conjunt del país. Per Espot, el cribratge massiu és la "millor carta de presentació" que Andorra pot mostrar a Europa.Per això, el cap de govern ha reclamat que l'estat espanyol i França dispensin un tracte de país Schengen a Andorra i, per tant, permetin la lliure circulació dels seus ciutadans pel principat.

