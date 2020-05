Comandaments dels Mossos reclamen tests i critiquen no rebre paga extra pel coronavirus

Els comandaments dels Mossos d'Esquadra reclamen tornar a fer tests de coronavirus als agents del cos, després que es deixessin de fer arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, els comandaments també veuen com un "greuge comparatiu" que el Govern no hagi inclòs els Mossos en el grup de treballadors públics que rebran una paga extra per haver treballat durant l'epidèmia, com els professionals d'emergències.El secretari general del Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (Sicme), Jordi Silva, ha assenyalat que comprendrien una compensació al personal sanitari, però assenyala com un "menyspreu" que hi hagi paga extra per als Bombers de la Generalitat i Protecció Civil i no per als Mossos.En roda de premsa aquest dilluns el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que el Govern ha debatut qui han de ser els destinataris de la paga extra i ha assegurat que li semblaria incoherent que els Mossos d'Esquadra no la rebessin.Sobre els tests, la sentència del TSJC ordenava que les proves es fessin només als domicilis dels agents i no al Complex Central d'Egara, cosa que fa més lent el procés. Els comandaments reclamen que se'n tornin a fer i recorden que les darreres sentències judicials, els agents no es poden reincorporar a la feina fins que es facin la prova.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor