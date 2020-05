Endesa tanca amb un benefici net de 844 milions d'euros el primer trimestre de l'any

Endesa ha tancat el primer trimestre de l'any amb 844 milions d'euros de benefici net. La xifra suposa més del doble del benefici del mateix període del 2019, quan el benefici net va ser de 363 milions d'euros. Per tant, l'increment percentual és del 133%.La companyia argumenta que els bons resultats responen a la gestió del mercat liberalitzat, així com a l'estabilitat del mercat regulat. També hi té a veure l'impacte de l'entrada en vigor del nou conveni col·lectiu i el registre de determinades provisions per reestructuració de plantilla, que han generat un impacte positiu de 267 milions d'euros en el resultat net.Endesa apunta que la demanda acumulada d'energia elèctrica a la península ha caigut un 3,2% en aquest primer trimestre respecte al 2019. La companyia creu que la situació s'ha vist agreujada per la declaració de l'estat d'alarma, que ha reduït "de manera significativa" la demanda durant la segona quinzena de març, tot i que admeten que no ha tingut un impacte significatiu en els resultats del primer trimestre.L'anunci dels beneficis arriba mentre Endesa negocia amb ajuntaments i Govern qui ha de pagar els subministraments de les famílies afectades per pobresa energètica. L'última proposta de les administracions , el desembre, era que les companyies assumissin el 60% dels rebuts.

