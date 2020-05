VÍDEO Materazzi confessa per quin motiu va rebre el cop de cap de Zidane a la final del Mundial de 2006

Així ho explica l'italià, en un directe a través d'Instagram durant aquesta quarantena. " Vam tenir un primer contacte a l'àrea . Ell va marcar el gol de França durant el primer temps i el seleccionador ( Marcello Lippi ) em va demanar que el marqués . Després del primer xoc jo li vaig demanar disculpes i ell va reaccionar malament" , rememora Materazzi .



Les topades entre els dos van continuar i llavors , al minut 110 de la final, es van produir els fets que passarien a la història del futbol . " En el tercer xoc entre nosaltres, li arrufo les celles i ell em respon : ' Et donaré la meva samarreta més tard ' . Jo vaig contestar que preferia a la seva germana abans que la seva samarreta ". Aquest va ser el detonant que va enfadar tant Zidane com per ser expulsat en una final del Mundial.

La final del Mundial de Futbol de 2006 va ser una de les més polèmiques i disputades de les últimes dècades. França i Itàlia s'enfrontaven en un partit després de caure seleccions favorites com Alemanya, Argentina o el mateix Brasil, campiona de l'edició anterior. Aquella final, però, va estar marcada per un moment clau: el cop de cap al pit de Zidane a Materazzi. El capità francès, en una disputa verbal amb el jugador italià, va acabar agredint-lo i li va costar la targeta vermella. Ara, però, Materazzi ha confessat que va dir a Zidane per a fer-lo enfadar tant.

