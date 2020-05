Mili afecta de grave neumonía por #Covid_19 .Embarazada de gemelas.Cesárea a las 28s. Nacen Ayma y Ayla . 21 días intubada, al despertarse, no recordaba su embarazo . Este es su primer kanguro con sus hijas en neonatos @vallhebron tras 30 días de enfermedad. No hay palabras. pic.twitter.com/apDtUoGCI9 — felix castillo salinas (@felixcastillos2) May 1, 2020

Una dona amb una pneumònia greu per coronavirus va donar a llum a unes bessones a l'Hospital Vall d'Hebron després que li haguessin de practicar una cesària al cap de 28 setmanes d'embaràs. La pacient va estar 21 dies intubada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i quan va despertar no recordava l'embaràs.La setmana passada, la pacient, la Mili, va poder fer el primer cangur -mètode que busca el contacte físic entre les mares i els nadons- amb les filles, Ayma i Ayla, després de 30 dies amb la malaltia.La història l'ha compartit l'el cap del Servei de Neonatologia de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Félix Castillo, en el seu compte de Twitter. "No hi ha paraules", afegeix el doctor amb una imatge de les nenes amb la seva mare.

