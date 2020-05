Catalans denuncien que estan atrapats a Colòmbia pel coronavirus

El metge José Manuel Rincón, colombià resident a Sant Celoni de moment no pot tornar a casa No és l'únic cas relacionat amb Sant Celoni. Un veí d'aquest municipi, que vol guardar l'anonimat, també és a Bogotà amb la seva dona, de nacionalitat colombiana. També estan atrapats. La seva situació no és pas ni de bon tros de les que més malament ho passen, ja que disposa de domicili a aquest país de l'Amèrica del Sud. Tot i amb això, pensar tornar a Sant Celoni ara per ara és del tot impossible.

Des del moment que es va decretar l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus Covid-19, el principal objectiu de centenars de ciutadans de l'estat espanyol és poder tornar a casa després d'haver quedat atrapats a diversos països estrangers, ja sigui perquè hi eren de visita a familiars, per feina o simplement de viatge. Aquest és el cas de José Manuel Rincón, un metge colombià casat amb una veïna de Sant Celoni, on viuen des de fa molts anys.Treballa als laboratoris Eurofins i va viatjar a Colòmbia ja fa setmanes per fer una supervisió. Havia de ser un viatge curt, de només quatre dies. Però un cop allà, el 27 de març, el govern colombià va decidir tancar l'aeroport El Dorado de Bogotà i va quedar atrapat sense poder tornar. En declaracions aha denuncia t que és "una autèntica vergonya" com s'està gestionant la repatriació des de l'ambaixada espanyola: "no donen informació i no contesten ni el telèfon ni els correus electrònics que els enviem". José Manuel Rincón té la sort de poder aixoplugar-se a casa la seva família colombiana, però a Catalunya hi té la seva dona i els seus dos fills.La realitat d'altres persones atrapades en aquest país, però, és molt diferent. Hi ha al voltant d'unes 700 persones de l'estat espanyol atrapades sense poder tornar i, com a mínim, mig centenar de les quals són catalanes. La gent està repartida en diferents ciutats i en hotels compatint habitacions. També hi ha dones embarassades i nens petits. Tots plegats esperen poder ser repatriats en algun dels comptats vols humanitaris que fleta el govern espanyol, dos des de l'inici de la crisi sanitària. L'últim aquest dissabte.Com ha explicat José Manuel Rincón, els afectats no paren de trucar a l'ambaixada espanyola a Colòmbia sense trobar cap interlocutor a l'altra banda del telèfon des de fa setmanes. Una dona ha tingut una mica més de sort i ha aconseguit que un funcionari de l'ambaixada li comuniqués la mala notícia que el vol humanitari del dissabte passat era el darrer que vindria d'Espanya i, com a solució, que "intenti parlar amb les ambaixades francesa o britànica per si tenen alguna plaça lliure en els seus avions i els poden encabir".La qüestió és que hi ha més gent que no pas places d'avió i els atrapats a El Dorado denuncien que l'ambaixada encabeix ciutadans estrangers en els avions espanyols sense un criteri lògic, mentre intenten organitzar-se de la millor manera possible per trobar la manera de tornar a casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor