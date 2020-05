Espanya aportarà 125 milions a la marató mundial per una vacuna contra la Covid-19

Espanya promet que donarà 125 milions d'euros a la marató mundial per trobar una vacuna contra la Covid-19. Així ho ha anunciat aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez en la videoconferència global organitzada per la Unió Europea, en la qual també s'han detallat les xifres de les donacions dels altres estats.Alemanya aportarà 525 milions d'euros; França, 510 milions d'euros i el Regne Unit, 441 milions. A més, la Comissió Europea s'ha compromès a dedicar 1.000 milions d'euros a aquesta iniciativa que aspira a recaptar inicialment 7.500 milions d'euros."El món s'està unint i governs de tots els continents faran pinya amb les organitzacions sanitàries mundials", ha reivindicat Von der Leyen a l'inici de la marató, que no ha comptat amb la participació dels Estats Units.

