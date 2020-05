VÍDEO La impactant imatge del Crist Redemptor de Rio de Janeiro amb mascareta

La gengatina estàtua del Crist Redemptor de Rio de Janeiro, al Brasil, va portar durant unes hores del diumenge passat una mascareta com a símbol de la lluita contra la Covid-19. L'acció va consistir en projectar la imatge d'una careta a sobre de la famosa figura amb l'objectiu de conscienciar la població de la importància i necessitat del seu ús.El grup que està rere de la idea és Todos pela Saúdade"("Tots per la Salut", en català) una campanya creada per a gestionar i conscienciar a la població brasilera sobre els efectes de la pandèmia. Més enllà de la perfomance també fan altres accions que va des de la creació de guies informatives fins a la formació del mateix personal sanitari.

