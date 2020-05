Ignoro q decidirà executiva d’@Esquerra_ERC xò desitjo que es mantingui en l’abstenció. Criticar, proposar i sobretot negociar, és a dir mantenir la línia d’actuació responsable en veu de dels companys del Congrés i Senat. Cal contemplar el bosc, no no+ la 1 filera d’arbres. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 4, 2020

ERC votarà en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma el pròxim dimecres. Així ho ha anunciat la direcció de partit en la reunió de l'executiva d'aquest dilluns. Els republicans consideren que no poden seguir abstenint-se, com han fet en les altres tres pròrrogues, si el govern presidit per Pedro Sánchez no corregeix el rumb i segueix gestionant la crisi sota la batuta de la "recentralització".Els republicans han argumentat en un comunicat que consideren que l'estat d'alarma no és "el mecanisme adequat", que la "centralització ha estat un error" i que el desconfinament no es pot decidir "a 600 quilòmetres". Si fins ara s'han abstingut a les altres tres pròrrogues, han argumentat, ha estat per "responsabilitat" per donar "un vot de confiança" al govern espanyol. "Vam demanar rectificació en la retirada de competències i espais de sobirania. No ho han fet. No han escoltat. No podem seguir donant els nostres vots per facilitar aquest estat d’alarma", han dit ras i curt.El portaveu del grup al Congrés, Gabriel Rufián, ja va advertir la setmana passada que haurien de canviar l'abstenció per un "no" si el govern espanyol continuava "bunqueritzat" en la presa de decisions i impedint que les autonomies puguin dirigir la desescalada.La decisió dels republicans no està exempta de debat intern. De portes enfora, ha estat l'exportaveu del partit al Congrés, Joan Tardà, qui ha reclamat a ERC que es mantingui en l'abstenció i en la "línia responsable" de "criticar, proposar i negociar". Per contra, veus com la del conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ja havien reclamat -en una entrevista a NacióDigital- que es replantegés tant el posicionament en l'estat d'alarma com l'actitud de cara als pressupostos que haurà de negociar el govern espanyol.El no d'ERC se suma al que ja va emetre Junts per Catalunya durant la votació de la tercera pròrroga i també al de la CUP. A més dels republicans, el PNB ha anunciat també que no donarà suport a aquest allargament de l'estat d'alarma i en aquests moments es decanta per l'abstenció. Republicans i nacionalistes bascos són partits clau de l'aritmètica de la investidura de Pedro Sánchez i, si bé la aquesta majoria està ara debilitada, també el PP ha anunciat que no pensa votar a favor. El govern espanyol ja ha sortit aquest dilluns en tromba a reclamar el vot afirmatiu del PP. "O estat d'alarma o caos", ha deixat anar el ministre de Transports, José Luis Ábalos.

