Totes les televisions i emissores de ràdio, a un sol clic

Totes les televisions i ràdios FM, a un sol clic. Això és el que ofereix la plataforma Photocall.tv , on hi ha disponibles centenars de canals -catalans, espanyols i internacionals- i emissores de ràdio que emeten per streaming. En el mateix portal pots trobar-hi des de TV3 fins India Today, passant pel canal Parlament, el directe en línia de la Moncloa o els mitjans de les corporacions públiques de la majoria de països europeus.Photocall centralitza l'accés a l'emissió en línia de tots aquests canals i emissores i els ofereix sense necessitat d'abandonar en cap moment la pàgina. A banda, hi ha habilitat un fòrum on s'hi pot participar en directe.En el portal també hi ha disponibles l'streaming de televisions i ràdios d'àmbit local o comarcal, com TV Ripollès, Vallès Visió o el Canal Taronja, entre molts d'altres.

