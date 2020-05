La CUP demana la compareixença de Joan Carles I al Congrés pels donatius del sultà de Bahrain

La CUP ha demanat que Joan Carles I, Felip VI i tres ministres del govern Rajoy compareguin al Congrés arran de les informacions publicades a la premsa sobre les presumptes donacions irregulars del sultà de Bahrain al compte suís de l'exmonarca. Els grup polític vol que els dos Borbons i els altres tres ministres retin comptes en relació a l'1,7 milions d'euros que va rebre el rei emèrit per part del monarca àrab, Hamad bin Isa Al Jaifa, quan encara era el cap d'Estat espanyol.



En un comunicat els cupaires expliquen que han presentat la petició en el marc de la Comissió per a l'auditoria de la qualitat democràtica, la lluita contra la corrupció i les reformes instiucionals i legals. El seu obejctiu és que s'investigui l'existència d'estructrures opaques per l'adjudicació de contracte, els possibles comptes irreuglas a paradisos fiscals, així com d'altres activitats corruptes en les que hagi pogut pariticpar Joan Carles I o altres membres de la Família Reial espanyola.

El dissabte passat es feia pública la notícia que Joan Carles I havia rebut 1,7 milions d'euros en concepte de donació per part del sultà de Bahrain. La informació l'havia feta el gestor dels seu compte a Suïssa, Arturo Fasana, durant una declaració davant del fiscal en cap de Ginebra. Segons deia Fasana, el rei emèrit li va entregar aquesta quantitat perquè la ingressés quan encara era el cap d'Estat.Els fets d'aquesta presumpta donació es remunten al juny del 2014 quan el monarca emèrit va visitar Bahrain (situat al Golf Pèrsic) el juny de 2014, juntament amb altres tres ministres del govern espanyol i una delegació de 15 empresaris durant una gira pels sis països que conformen l'anomanet Consell de Cooperació del Golf, segons recull el mateix mitjà.

Aquesta donació feta pel monarca de Bahrain, Hamad bin Isa Al Jalifa, hauria anat destinada al compte suís en la banca Maribaud, la mateixa en la que, el rei d'Aràbia Saudita, en el seu moment Adbdul·là I, va fer una suposada donació de 65 milions d'euros. Un compte del que el segon beneficiari, Felip VI, va renunciar a l'herència.La fiscalia helvètica va prendre declaració com a investigat a l'advocat i gestor financer Arturo Fasana per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i li va preguntar per l'origen d'aquests diners, que es van abonar al compte de Lucum al banc Mirabaud.

Fasana també va explicar al fiscal l'origen de l'ingrés de 100 milions de dòlars que va rebre Joan Carles el 2008 de la Casa de Saud i el va atribuir a una donació. Uns 65 milions d'euros d'aquest fons es van transferir més tard a un compte de Corinna Larsen. El lligam entre el rei emèrit, la seva amiga Corinna i l'Aràbia Saudita formen un còctel explosiu.





