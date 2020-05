Els recursos contra la sentència de l'1-O arriben al TC

El Tribunal Constitucional (TC) aborda aquest dimecres en un ple telemàtic els recursos d'empara dels presos polítics contra la sentència del Tribunal Suprem, que va condemnar els líders independentistes a penes de nou a tretze anys de presó pels delictes de sedició i malversació. L'alt tribunal haurà de decidir si admet a tràmit els escrits de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Cuixart i Carles Mundó. En el ple d'avui no s'abordaran encara els recursos d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que van recusar els dotze magistrats del tribunal. Fonts del Constitucional consultades perapunten que els seus recursos es podrien tractar en el següent ple, que encara no té data.En els seus escrits, els presos denuncien vulneracions de drets fonamentals en tot el procediment al Suprem, tant en la instrucció com en el propi judici, especialment en relació a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica. Assenyalen també la manca d'imparcialitat del tribunal presidit per Manuel Marchena que va jutjar el cas, i critiquen que la condemna és desproporcionada i el delicte de sedició no s'ajusta als fets de la tardor de 2017.El recurs al Constitucional és l'últim pas abans de poder portar la causa contra el procés al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Si finalment el TC admet a tràmit els escrits, aquesta etapa es podria allargar anys fins que els magistrats resolguin en un sentit o en un altre. Per evitar que els presos continuïn a la presó mentre l'alt tribunal resol el fons del recurs, les defenses dels líders independentistes han sol·licitat que s'accepti com a mesura cautelar la suspensió de la condemna i l'alliberament dels presos polítics. El Constitucional haurà de traslladar la petició a les parts que s'hauran de pronunciar en els pròxims dies.En el ple telemàtic del TC, però, no només s'abordaran els recursos contra la sentència. L'ordre del dia consta d'un total de vuit punts, entre els que també hi ha un recurs de Turull contra l'acord de la Mesa del Congrés del 25 de juliol del 2019 i un de Sànchez contra actes de la sala penal en relació a la causa especial per l'1-O. El TC també haurà de decidir sobre un recurs d'inconstitucionalitat de Vox contra un decret de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus.

