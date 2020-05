El PSC es vanta d'un «zasca» a un periodista holandès i se li gira en contra

👉"Els espanyols i espanyoles estan en disposició de donar lliçons i no de rebre lliçons."



💥ZASCA de @salvadorilla a un periodista holandés que qüestionava el confinament i l'exemplaritat dels ciutadans.#SomPSC/❤️ pic.twitter.com/8MbsnbyAvf — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) May 4, 2020

Amenaceu la llibertat de premsa tant com vulgueu, però és evidentíssim que aquí hi va "rebre'n". Cau pel seu propi pes, de veritat. — Modernet (@ModernetdeMerda) May 4, 2020

El zasca que us endureu quan els Països Baixos us obliguin a demanar un rescat a les institucions europees. — Adrià Alsina Leal (a 🏠) (@AdriaAlsina) May 4, 2020

No sabeu què és un zasca pic.twitter.com/REpJlyuGYj — No passaran! 🌊🌊🌊 (@NoPassaran5) May 4, 2020

Això no és un zasca, és una resposta que indica l'estat a la defensiva de qui la fa, en aquest cas un ministre inexpert, desbordat i amb tota la premsa internacional qüestionant la seva tasca, de fet indica un alt grau d'inmaduresa personal i política, com el vostre tuit. — David Espinola™ 🎸🦉🗿 (@soumoltmacus) May 4, 2020

Guapos, aplaudiu això va... Amb ganes de veure com no us arriba un duro de Europa. pic.twitter.com/whaMEDE3c1 — Blanca 🍀 (@too_invisible) May 4, 2020

"Els espanyols i espanyoles estan en disposició de donar lliçons i no de rebre lliçons". Així responia el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a un periodista holandès aquest cap de setmana quan li preguntava per la duresa de les restriccions aplicades a Espanya. Un zasca que ja es va fer viral a les xarxes i que el PSC va voler aprofitar per anotar-se un punt a favor. Ara bé, el missatge al final se'ls ha acabat girant en contra.La piulada feta des del compte dels socialistes catalans, vantant-se de la resposta d'Illa, no ha obtingut l'efecte desitjat. O no almenys el que devien esperar des del partit. Ràpidament centenars d'usuaris no han tarda en respondre al zasca amb crítiques per com s'està gestionant la crisi o bé sobre la situació econòmica d'Espanya en relació a la resta de la UE:

