La Generalitat Valenciana presentarà una proposta al govern espanyol per reobrir les platges aquest estiu

La Generalitat Valenciana presentarà al govern espanyol un document amb les mesures de seguretat que s'hauran d'implementar aquest estiu per a la reobertura de les platges valencianes. Es tracta d'una proposta consensuada amb el sector turístic i els ajuntaments, basant-se en les normes generales establertes per Moncloa per a tot l'Estat."Encara estem a la pandèmia, però volem anar a la platja i a platges segures", ha subratllat el president valencià, Ximo Puig, després d'una primera presa de contacte amb els departaments implicats (Turisme, Sanitat, Interior i Política Territorial) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).Per aconseguir-ho, el Consell treballa aquesta proposta amb l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (Icted) i pretén presentar la setmana que ve un primer document, a l'espera de les mesures que aprovi el Govern. L'objectiu és garantir "la major seguretat possible" i que la normativa atengui la realitat valenciana.Amb 277 quilòmetres, el País Valencià té "el percentatge més alt" de platges i cales en relació amb la costa entre les comunitats peninsulars. Per això, Puig ha destacat que són un recurs extraordinari tant des del punt de vista turístic com de la manera de vida.El protocol se centrarà a coordinar l'acció diària de càrrega d'usuaris a les platges i en la corresponsabilitat de la ciutadania. "Som conscients que la distància social és fonamental ara i que cal prendre totes les mesures de seguretat possibles", ha recalcat. També tindrà en compte la singularitat de les platges al llarg de la Comunitat, diferenciant entre les urbanes i les que estan fora de les ciutats, de la mà dels ajuntaments com "agent fonamental".Puig ha posat èmfasi en la necessitat de donar seguretat tant als ciutadans com als gestors i als municipis, ja que "no poden entrar en una situació de dificultat o d'estranya competència". "Hem d'evitar que un espai de convivència esdevingui un espai de confrontació", ha reivindicat.