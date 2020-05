Foment del Treball reclama un parèntesi fiscal de tres mesos i reprendre l'obra aturada

La patronal Foment del treball ha reunit avui la seva directiva i ha aprovat un pla de xoc per rellançar l'economia en els propers mesos. L'entitat presidida per Josep Sánchez Llibre reclama un parèntesi fiscal de fins a tres mesos després de la fi de l'estat d'alarma per garantir que no es destrueixi ocupació, la represa de l'obra pública aturada, una major flexibilització dels ERTO i el desbloqueig dels 100.000 milions d'euros de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).Sánchez Llibre ha reclamat també, en una intervenció davant la junta directiva, que són necessaris tests massius per ampliar la seguretat en l'àmbit laboral i procedir a reprendre l'activitat econòmica. La col·laboració público-privada és un altre dels elements essencials de les propostes de l'empresariat, que vol que es plasmi en infraestructures, prestació de serveis i públics i promoció d'habitatge de lloguer a preu assequible.Foment demana ajornar el pagament d'impostos i seguretat social, la suspensió de les quotes dels autònoms mentre s'allargui l'estat d'alarma -una mesura que ha demanat en diverses ocasions des de l'inici de la crisi-, ampliar la prestació econòmica que dona la Generalitat tanto en quantitat com de la partida pressupostària que s'assigna.La patronal reclama ampliar el termini de pagament de la renda i reduir al 50% la quota conjunta màxima de l'IRPF i de l'impost del patrimoni, així com una revisió crítica dels impuestos per als sectors més afectats per la Covid-19, amb una deducció de fins al 50% dels gravàmens immobiliaris municipals. Recorda en aquests entit que en molts països la bonificació ha estat del 100%.Des de l'inici de la crisi sanitària, Foment del Treball ha volgut evitar que es vinculessin les seves reivindicacions amb la defensa exclusiva dels interessos de la patronal, i avui ha tornat a insistir en el compromís de l'entitat amb els objectius del desenvolupament sostenible de l'ONU i amb la lluita contra la pobresa, per assolir la "fam zero" al món.Per això han reclamat un pla de millora i manteniment de les infraestructures amb incidència en les que afecten el territori, el medi ambient i la salut, així com una política que afavoreixi la mobilitat elèctrica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor