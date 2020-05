FOTOS Les capitals vallesanes arrenquen a mig gas l'obertura del petit comerç

La perruquera Cristina Ribera amb totes les mesures de seguretat que ha posat per poder obrir. Foto: Anna Mira

Treballadora del Corset de Terrassa. Foto: Anna Mira

Una perruqueria amb la persiana mig abaixada Foto: Albert Hernàndez

Entrega de mascaretes als comerciants al Recinte Firal de Terrassa. Foto: Anna Mira

Una de les botigues de roba de la Rambla de Sabadell Foto: Albert Hernàndez

Botigues tancades al portal de Sant Roc de Terrassa. Foto: Anna Mira

Aquest dilluns era hora d'aixecar la persiana dels comerços minoristes o equivalents , excepte els de més de 400 metres quadrats o que estiguin situats en centres comercials. Tot i que la fotografia era de gent passejant, i una activitat més alta que una setmana enrere, a les capitals del Vallès Occidental, ho feien amb molts negocis tancats.A Sabadell, aquesta obertura ha portat a tenir les agendes de les perruqueries "sense ni un forat, com a mínim, fins aquest dimecres", explica la gerent de Nhoa Lacunza, situada a l'avinguda Barberà, però s'espera que aquesta setmana i molt probablement la vinent, la llista de clientela s'allargui. Tot i el poc marge de temps per l'obertura, com diu, ha aplicat "sentit comú". Ha repartit els espais, perquè es compleixi la distància social i té bosses de plàstic per penjar la roba dels clients.A més, a l'entrada ha disposat de líquid d'higiene de mans i de guants de plàstic, imprescindible per picar el timbre i entrar a l'interior. A més, subratlla que "desinfecto al migdia", quan plega un parell d'hores mal comptades i "al vespre". "Però això no em ve de nou", afegeix. Una dinàmica que segueix una altra perruqueria del centre de la ciutat, "aquí només hi pot haver un client", assevera la propietària i aquesta setmana ja la té plena.Una situació semblant és la que viuen les perruqueries a Terrassa, treballen amb cita prèvia i amb llistes d'espera de fins a 80 persones. És el cas de la perruqueria Cristina Ribera, situada al carrer de Faraday. La seva propietària explica que amb els protocols "només podem atendre una persona per cada treballadora" -en son tres-.A l'entrada ha enganxat cartells amb les mesures de prevenció que cal seguir i cada vegada que un client entra "li posem peücs, guants, i mascareta -si no en porta- i li donem gel de mans".En aquest cas, Ribera ha eliminat la sala d'espera i ha adaptat un tocador amb tots els equips de protecció individual. "Ens ha costat molt trobar-los i ens hagués agradat que l'ajuntament ens hagués posat en contacte amb proveïdors que no hagin inflat els preus" reclama, ja que ha hagut de fer una inversió d'uns 1.000 euro per tenir totes les mesures de seguretat.Els treballadors atenen els clients amb guants, mascareta i pantalles protectores i també s'instal·larà una marquesina al mostrador i unes altres de mòbils per poder posar entre les zones de rentar caps i les zones de tallar. Igualment després de cada tall de cabell s'esterilitza tot el material com tisores, raspalls, etc. Amb tot, Ribera assegura que no ha pogut dormir en tota la nit. Estan "contentes de poder tornar a obrir i de tornar a veure la clientela".Els principals eixos comercials de Terrassa segueixen amb la majoria de botigues tancades, exceptuant les d'alimentació i les farmàcies que acumulen cues a l'exterior. Entre les moltes persianes abaixades, les poques que tenen obert atenen els clients amb cita previa. És el cas del Corset, situat al carrer Sant Pere, que ha atès d'un en un les persones que havien reservat hora per garantir el màxim de seguretat.Una de les treballadores de la botiga de roba interior i de bany, Montse Navarro, explica que mentre no tenen clients "estem aprofitant a fer el canvi d'hivern a estiu, ja que abans del confinament ens havia quedat tota la temporada d'hivern penjada".Una altra de les estampes a la Rambla de Sabadell ha estat les botigues de roba tancades, algunes de confecció es començaven a preparar, netejant aparadors, "però encara no obrim", manifesta el propietari. Les grans marques han seguit amb persianes abaixades. Passa el mateix a la rambla de la capital veïna, a Terrassa on la majoria de botigues segueixen tancades i moltes, amb cartells a l'exterior amb telèfons per fer comandes o reservar cita previa. L'Ajuntament de Terrassa ha habilitat el Recinte Firal per entregar mascaretes d'un sol ús als treballadors dels establiments comercials. En horari de matí i tarda (de les 9.30 a les 13 h al matí, i de 16 a 18 h a la tarda), totes les botigues poden recollir mascaretes. Fins a mig matí un total de 19 comerços, principalment d'estètica i perruqueries s'han desplaçat fins al Recinte Firal, ha explicat la treballadora municipal, Pilar Costas. No obstant això, molts comerciants esperaven poder recollir mascaretes, també pels seus clients però de moment se n'estan subministran una remesa de 20.000 pels treballadors.La Fina Tortosa té un saló de perruqueria al carrer ample i l'està adaptant per poder obrir el dijous d'aquesta setmana, quan puguin acabar les obres que van quedar aturades pel confinament. "Tinc l'agenda molt extensa i anirem fent amb cita previa. Al matí agafarem la gent gran i a la tarda la resta", explica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor