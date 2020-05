Buch blinda el cap de comunicació d'Interior després que insinués la via armada cap a la independència

El conseller d'Interior Miquel Buch, ha defensat el seu cap de premsa, Joan Maria Piqué, després que aquest publiqués aquest dissabte un missatge al seu compte de Twitter insinuant la via armada com a estratègia per a la independència de Catalunya.En un tuit ja esborrat, Piqué va compartir un cartell de propaganda republicana de la Guerra Civil espanyola que feia referència a l'aixecament contra les tropes napoleòniques del 1808. "Conec l’objectiu d’aquell tuit i no era el que molts han volgut malinterpretar", ha assegurat Buch en roda de premsa, sense especificar quin objectiu perseguia la publicació. "Va ser retirat perquè podia generar aquesta mal interpretació", ha afegit.En la mateixa roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que les propostes que el Govern enviarà al govern espanyol per avançar en el desconfinament es faran en base a les nou regions sanitàries. Així ho traslladarà el Departament de Salut al Ministeri de Sanitat aquest dimecres. "El ministre Illa mai ha estat en contra de fer el desconfinament per regions sanitàries", ha dit la consellera Alba Vergés en la roda de premsa d'aquest dilluns. Vergés ha insistit que les regions sanitàries tenen "sentit sanitari" i sentit "socioeconòmic". "Les nou regions sanitàries tenen un sentit de realitat pel que fa a l'organització ciutadana i sanitària", ha dit la consellera.En el mateix sentit, Vergés ha assegurat que en cas de detectar comportaments diferenciats en l'evolució de l'epidèmia al territori, es farien les propostes pertinents "de manera argumentada". La conselleraVergés ha reivindicat la comunicació del Govern i la necessitat de mantenir la distància de seguretat i les mesures higièniques. "Aquestes mesures costen més de mantenir quan ens plantegem obrir transports públics massius", ha admès la consellera de Salut, que ha dit que l'esforç de la societat catalana, que ho ha fet "molt bé" segons ha dit Vergés, haurà de "continuar les properes setmanes". "Hem d'explicar a la ciutadania perquè caldrà continuar amb l'esforç ciutadà durant les properes setmanes", ha dit la consellera, que ha reivindicat que les mesures del Govern estan treballades per no haver de fer "passes enrere".La consellera ha dit que el Govern s'ha preparat per poder detectar els positius i ha fet 302.000 tests PCR a uns 200.000 usuaris i s'han intensificat les proves als "focus calents", com ara les residències, on se n'han fet 52.000. "La nostra proposta per canviar de fase anirà en relació a com es protegeixen els col·lectius més vulnerables i les dades de mobilitat", ha dit la consellera, que ha tornat a demanar que es retornin les competències a Catalunya per poder prendre les decisions des del territori.Vergés ha assegurat que la pressió sobre el sistema de salut s'està reduint, però encara s'està per sobre del 100% pel que fa a pacients crítics, concretament n'hi ha 575, que suposen un 136% d'ocupació, respecte a la capacitat normal, i un 56,3% respecte a la capacitat ampliada actual. "Cal molta prudència", ha avisat Vergés, que ha dit que s'està treballant per controlar l'epidèmia en l'àmbit assistencial. Des de l'àmbit assistencial, Vergés ha defensat un lideratge clar de l'atenció primària i la vigilància epidemiològica, és a dir, la capacitat de detectar i aïllar els casos de coronavirus i aïllar-ne els contactes. "Si ens plantegem un retorn a la comunicat hem de plantejar-nos un bon sistema per fer detecció i aïllament de contactes", ha dit la titular de Salut. També es va defensar l'aprovació de mesures econòmiques, com ara la renda bàsica o la suspensió de determinats d'impostos. El president també va defensar que la unitat territorial per gestionar el desconfinament han de ser les àrees bàsiques de salut, i no les províncies, i que la desescalada no ha de ser "precipitada".Budó ha dit que el desconfinament es pot fer amb "la legislació normal". "La legislació normal és la que ens hauria de marcar a l'hora de gestionar aquesta nova etapa", ha dit, i ha tornat a demanar el retorn de competències per gestionar la desescalada. S'ha de prorrogar l'estat d'alarma? "Seran els partits al Congrés que donen suport al Govern qui manifestaran el seu suport", ha dit.Budó ha valorat les sortides d'aquest cap de setmana i ha celebrat que "la gran majoria de la gent" ho ha fet "bé". Tot i així, ha lamentat algunes imatges que no han agradat al Govern i "no s'haurien de repetir". Amb tot, ha volgut agrair a la gent que va mantenir les mesures de seguretat i ha demanat "no abaixar la guàrdia". Aquest dilluns s'ha iniciat la fase 0 a Catalunya. "Poc a poc anem tornat a la normalitat", ha dit Budó, que ha reclamat "no abaixar la guàrdia" i mantenir totes les mesures de protecció i "no fer moviments innecessaris". "Un mal confinament ens podria portar a un nou confinament i això ens podria portar a mesures totalment catastròfiques", ha alertat la consellera.Pel que fa al transport públic, la demanda ha anat creixent de manera lenta però continuada i se situa ara en el 10%. Budó ha lamentat que l'ordre ministerial publicada al BOE aquesta matinada sobre l'obligatorietat de l'ús de la mascareta al transport públic "altera les regles del joc" però ha assegurat que el Govern ha treballat "contrarellotge" per poder-ho aplicar.La portaveu ha anunciat una campanya per "oferir solucions i consells" per fer un consum energètic responsable durant el confinament "sense disminuir la qualitat de vida de les persones". "L'objectiu és difondre bones pràctiques en l'ús de l'energia i que el confinament no suposi un increment de la factura d'electricitat", ha apuntat Budó. La titular de Presidència també ha detallat un estudi del CEO que s'ha posat en marxa aquest dilluns sobre l'ús del temps durant el confinament. Budó ha demanat relaxar el nivell de dèficit i ha reclamat que els municipis puguin gestionar el superàvit per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. "Fa setmanes que ho reclamem, i no es tracta de fer batalla partidista", ha dit la consellera de Presidència.El Govern aprovarà demà en consell executiu un decret llei amb "el primer pla de desconfinament" de les polítiques actives d'ocupació amb un pressupost de 59,29 milions d'euros. Aquest pla vol donar suport a les persones treballadores afectades econòmicament o en risc arran de la crisi del coronavirus, ajudar autònoms i petites empreses i empreses de l'economia social perquè puguin reprendre l'activitat assegurant els llocs de treball i també donar suport a les administracions locals per fer diagnòstic i planificació estratègica per a la reactivació econòmica. "És un primer pla de desconfinament de les polítiques actives d'ocupació focalitzat en persones, empreses i ens locals", ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir En Homrani.

