Detingut un home per agredir-ne un altre amb una catana i una barra de ferro a Blanes

La Policia Local de Blanes (Selva) ha reduït i detingut un home que n'agredia un altre amb una catana i una barra de ferro. Els fets van tenir lloc aquest divendres al migdia al barri de La Plantera. La víctima havia anat a demanar-li que li tornés un disc volador que havia caigut a l'interior del lloc on viu.Un pare i el seu fill, que havien sortit a passejar, estaven jugant a passar-se un disc volador entre l'un i l'altre. En un dels llançaments, el platet es va desviar i va anar a parar dins d'un tancat d'una antiga fàbrica càrnia, on l'agressor viu en una mena de caseta que es troba al solar.El pare es va acostar fins al lloc i li va demanar a l'altre home si li podia tornar el disc volador. L'agressor, però, va negar que hagués caigut res a l'interior del tancat, se li va encarar i va sortir cap a fora amb actitud agressiva i una catana i una barra de ferro a les mans.Segons han explicat diversos testimonis, l'home no va deixar d'intimidar el pare, li va intentar donar un cop al coll amb la barra de ferro i va acabar ferint-lo superficialment a l'avantbraç. Diversos veïns van alertar la Policia Local, que estava a punt de fer el canvi de torn, i que va enviar totes les patrulles disponibles fins al lloc.El primer en arribar va ser un agent de la Grua Municipal. Tot sol va aconseguir reduir l'agressor i detenir-lo. En total, fins al lloc van acabar desplaçant-s'hi vuit agents del cos, que van endur-se l'atacant i van recollir dades per fer les diligències. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el cap de la Policia Local, Joan Garcia, ja han anunciat que l'agent rebrà una felicitació honorífica per la seva actuació.

