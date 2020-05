Més d'un 60% dels comerços catalans han tornat a obrir en el primer dia de fase 0

Primera dia de nova normalitat a la Perruqueria Ginestet, a Vic. Foto: Adrià Costa

Nou pas cap a la nova normalitat. Si ja fa dues setmanes que els més petits de casa poden gaudir de l'aire lliure una vegada al dia i tot just aquest cap de setmana ho ha pogut començar a fer la resta de ciutadans, aquest dilluns ha estat el torn del petit comerç. Entre un 60% i un 65% dels negocis catalans ja autoritzats han obert les seves portes aquest dilluns coincidint amb el primer dia de la fase 0 de desconfinament.Així ho ha explicat el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, en la qual també ha precisat que aquesta xifra "anirà canviant" a mesura que els botiguers es puguin adaptar a les noves normes. "No és fàcil, en tenim moltes ganes i necessitat", ha dit Goñi, que ha lamentat que s'han sentit "abandonats" per les administracions després de dos mesos tancats i davant les mesures de seguretat que ara exigeix el govern espanyol.Els empresaris lamenten no haver disposat de les normes incloses uns dies abans qualifiquen les mesures i la manera com han estat comunicades com "un despropòsit". Goñi assenyala que per a un empresari "gran o petit" estar tancat dos mesos és el "pitjor" que li pot passar.En aquesta primera fase de desconfinament caldrà aplicar mesures estrictes, com que hi hagi un client per treballador, haver de deshigienitzar les peces de roba que s'hagi emprovat un client i netejar el provador després cada ús. Amb tot, el president de PIMEComerç comprèn que s'hagin de prendre aquestes precaucions perquè "el Covid és aquí fora".Àlex Goñi també assegura que entén aquells comerciants que s'esperin fins a la següent fase de desconfinament davant aquestes mesures, ja que els requerirà una inversió important en neteja o mampares, entre d'altres, que els pot no sortir en compte.La mitjana de la despesa que haurà de fer cada comerciant per tenir el local obert al públic depèn de cada negoci. Per exemple, en una perruqueria s'hi haurà d'invertir més ja que pot requerir la retirada d'algunes butaques o la instal·lació d'algunes mampares, i tot això, recorden des de les patronals, després de dos mesos sense obrir i havent d'afrontar despeses ordinàries com els autònoms.Per la seva banda, Barcelona Comerç, que agrupa 24 euros comercials de proximitat a Barcelona, assegura en un comunicat que només han obert un 10% dels establiments que van interrompre la seva activitat després de l'estat d'alarma, d'acord amb les dades recollides. Segons l'entitat, mesures com la cita prèvia ha fet que hagin decidit ajornar uns dies l'obertura fins ben bé la setmana que ve, l'11 de maig, quan aquest percentatge ja podria ser del 20%.Amb motiu d'aquest retorn progressiu a la normalitat, Barcelona Comerç i els seus 24 eixos comercials han llençat la campanya "Ara et toca a tu" per atraure els veïns als establiments de proximitat o ja posat en marxa un servei de repartiment de comades a domicili per a les botigues que fins ara no oferien aquest servei.

