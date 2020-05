La Moncloa reclama suport a l'estat d'alarma: «No aprovar la pròrroga és condemnar-nos al caos»

El govern espanyol reclama a l'oposició suport per aprovar el dimecres al Congrés la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. "No aprovar la pròrroga és condemnar-nos al caos", han advertit els ministres Salvador Illa i José Luis Ábalos, que s'han adreçat especialment al PP a l'hora de reclamar "responsabilitat" per mantenir actiu l'únic instrument que, avisen, pot permetre la limitació de la circulació de persones en plena situació d'emergència. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha trucat al líder del PP, Pablo Casado, per transmetre-li aquest missatge durant una conversa que s'ha allargat una hora.Després que el líder dels populars hagi assegurat que no està garantir el suport del seu grup a mantenir l'estat d'alarma, els dos ministres han argumentat que es tracta d'una "eina imprescindible" per seguir controlant l'epidèmia i garantir que es puguin activar mecanismes en cas de rebrot. El caos, ha insistit Ábalos, pot ser de caràcter "sanitari i econòmic". En aquests moments, també grups clau per a la majoria del govern, com ara ERC i el PNB, es decanten per no donar suport a l'estat d'alarma i, fins i tot, per votar directament en contra si no es corregeix la "recentralització" que denuncien."L'estat d'alarma no obeeix a un caprici, sinó a la situació d'extrema emergència a la pitjor pandèmia dels últims 100 anys. És imprescindible per prendre decisions nacionals coordinades contra la pandèmia", ha subratllat Ábalos. El govern espanyol ha afegit que aquells que demanen que no es mantingui l'estat d'alarma tampoc han proposat una alternativa viable i ha recordat que es tracta d'un instrument que també han utilitzat Itàlia, França, Estats Units o el Regne Unit.Els dos ministres s'han estès en l'argumentari per reclamar els suports. "Si els espanyols s'han sacrificat, els representants hem de ser responsables", ha insistit Ábalos, que ha demanat al PP que no es deixi "arrossegar" per Vox. També ha argumentat que no hi ha normes ni lleis "de segon ordre" que permetin mantenir la limitació de la circulació de persones o activar mesures econòmiques extraordinàries. "És un suport a Espanya, no un suport a l'agenda política del govern", ha subratllat.De fet, ha advertit que els populars se situaran en la "irresponsabilitat" si pretenen que es mantingui l'estat d'alarma amb el suport d'altres grups. No ha considerat que Casado vagi "de farol" quan anuncia que no votarà a favor, però Ábalos ha advertit que tampoc es pot permetre una abstenció perquè equivaldria a un no. "Es pot abstenir qui no està coresponsabilitzat amb la governança o qui té un paper testimonial", ha advertit. També aquells que, en referència a Vox i a alguns grups independentistes, "prediquen la fi de tot".El govern espanyol veu viable que Catalunya pugui desconfinar-se per regions sanitàries i no per províncies, com reclama la Generalitat. Hores després del xoc de versions, en què el Departament de Salut assegurava que ja estava acceptat mentre el Ministeri de Sanitat ho negava, tant el ministre Salvador Illa com el doctor Fernando Simón ha explicat que no té per què haver-hi cap inconvenient si cadascuna de les àrees proposades responen als criteris de capacitat assistencial i de control de mobilitat establerts.El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries ha argumentat que en l'ordre ministerial queda "clar" que la unitat base de partida per fer el desconfinament són les províncies, però que les autonomies "poden identificar una altra unitat territorial". Davant la proposta de la Generalitat, ha assegurat que el Ministeri de Salut analitzarà "si es compleixen les condicions" i, si així es confirma, el pla podrà ser acceptat.Illa ha reiterat que el govern espanyol valorarà amb la Generalitat si les regions sanitàries compleixen els requisits com a unitat de desconfinament en comptes de les províncies. Ha explicat que així ho van parlar amb la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest diumenge i que decidiran en els pròxims dies. També ha subratllat la voluntat de "cogovernança" amb les autonomies, de qui ha dit que "segueixen mantenint les competències en Sanitat".

