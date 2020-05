Dues persones màxim per filera als seients del metro: com viatjar en transport públic

En plena fase 0 del desconfinament, ha quedat clar que l'ús de les mascaretes és obligatori, tal com va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el passat dissabte. A més, als transports públics com el metro només podran seure dues persones de cada fila, mentre que en els taxis també es permeten dues persones a la part del darrere. Pels viatges en tren i en autocar, s'habilitaran el 50% de les places.Aquestes són les indicacions que ha donat la secretària general de transports, María José Rallo, que també ha especificat que per viatjar drets es permetran dues persones per cada metre quadrat. L'ocupació de dos viatgers és també extensible a camions i furgonetes.Rallo ha explicat que des de la setmana passada s'està produint un increment progressiu de la mobilitat i de l'ús del transport públic, especialment pel retorn a l'activitat d'alguns sectors productius.En el cas de les Rodalies, per exemple, l'increment és d'un 18% dels usuaris. Ha especificat que aquest increment de la mobilitat és superior en aquells territoris amb menys afectació de l'epidèmia.El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat també algunes de les qüestions clau del desconfinament just el dia en què arrenca la fase 0. Per una banda, ha aclarit que les situacions de més risc al carrer és quan es formen grups que no mantenen la distància i s'allarga la trobada.En canvi, creuar-se amb una persona "té un risc igual a zero". És a mesura que s'augmenta el temps d'estada amb una altra persona a curta distància quan el risc de contagi creix. Precisament per això, ha dit que és "altament recomanable" l'ús de les mascaretes als centres de treball quan no es poden garantir els dos metres de distància entre els treballadors.Pel que fa a la utilització d'aplicacions informàtiques perquè les autonomies controlin els contactes dels contagiats, Simón ha assegurat que es podran fer servir "només les que aportin valor afegit" i que, per tant, siguin integrades dins del sistema sanitari i compleixin la Llei de Protecció de Dades. "Cal anar amb compte, veure què aporten i que no vulnerin drets", ha alertat.En tot cas, el repte que s'ha fixat el Ministeri de Sanitat és que durant la desescalada es puguin detectar en un termini màxim de 48 hores els casos sospitosos de Covid-19. "És un objectiu ambiciós", ha assegurat el doctor Simón, que ha subratllat que la detecció precoç serà clar pel control dels possibles rebrots. És aquest pas el que ha de donar lloc després al rastreig dels contactes de l'infectat.La tendència de l'epidèmia de coronavirus segueix anant a la baixa just el dia en què arrenca la fase 0 del desconfinament. Així ho confirmen almenys les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat. De nou, Espanya ha tornat a registrar 164 defuncions, la mateixa xifra que aquest diumenge, però una de les principals novetats és que la quantitat de nous contagis detectats ha caigut en picat: 356 en les últimes 24 hores, quasi 500 menys que en el darrer dia. Es tracta de la xifra més baixa de contagis des que va arrencar l'estat d'alarma.També han disminuït els pacients hospitalitzats i els ingressos a la UCI. En el primer cas han estat 394 -diumenge van ser 547- i, en el segon, 21 -diumenge van ser 65-. De nou, la xifra de persones curades supera amb escreix la suma dels nous contagis i d'hospitalitzacions. Han estat 2.441 en l'últim dia. En tot cas, el Comitè de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries sempre adverteix els dilluns que les dades s'han de llegir amb prudència perquè pot ser que les notificacions s'hagin alentit durant el cap de setmana.Pel que fa al balanç global, la crisi sanitària ha provocat un total de 25.428 defuncions, segons les dades oficials, 218.011 casos detectats i 121.343 persones que han superat la malaltia. Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més afectats. Segons les dades facilitades, hi ha quatre comunitats que no han registrat cap contagi nou en les darreres hores: País Valencià, Balears, Múrcia i Ceuta. També hi ha sis territoris on, segons el ministeri, no hi ha hagut cap mort en les últimes 24 hores: Balears, Ceuta, Extremadura, Melilla, Múrcia i La Rioja.El doctor Fernando Simón, que dirigeix el Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, ha assegurat que "les dades d'avui són molt bones", tot i que ha demanat prudència perquè es tracta de les xifres posteriors al cap de setmana, quan s'acumulen les notificacions. Amb tot, ha advertit que el fet que les dades segueixin una bona evolució "no elimina el risc de rebrots".

