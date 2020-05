El Govern admet «mancances» dels sistemes d'alerta en l'informe de l'accident a la petroquímica de Tarragona

"L’accident d’IQOXE ha evidenciat mancances en els sistemes de comunicació i informació a la població afectada". Aquesta és una de les conclusions que el Govern exposa en l'informe sobre l'explosió de la planta petroquímica Iqoxe a Taragona el 14 de gener . La Generalitat justifica que mentre no s'aixequi el secret de sumari de la investigació sobre el sinistre hi haurà mesures que quedaran pendents però la comunicació i la seguretat per a la població són protagonistes en aquesta primera avaluació.

Sobre la gestió de la informació i la comunicació, el Govern considera que algunes millores es poden aplicar de manera immediata i assegura que en alguns casos ja són una realitat. Entre els aspectes amb marge de millora a curt termini, l'informe enumera la distribució de missatges d’emergència pels diferents canals disponibles, augmentar la difusió en pàgines web especialitzades, publicar un missatge a Telegram "en el precís moment" d’activació de l’alerta o habilitar vies alternatives de publicació als webs per si es produís una incidència en les plataformes corporatives.També incorporar a les associacions de veïns de Tarragona en els sistemes d’avisos, crear una pàgina web específica per consultar en temps real les activitats amb incidents i facilitar a la població la descàrrega de dades de contaminació. Sobre les mesures a llarg termini, el Govern preveu implementar un sistema d’avisos directes del Centre de Coordinació Operativa (Cecat) en l'àmbit de Protecció Civil per SMS o correu electrònic en temps real i redefinir la política d'enviament de missatges des de l'aplicació mòbil de la Generalitat.També, impulsar l'enviament de missatges a telèfons mòbils dels ciutadans en funció de la seva ubicació i estudiar la viabilitat de crear un registre voluntari de ciutadans del Camp de Tarragona per rebre aquests avisos.L'informe també recull la voluntat de fer un estudi sobre les solucions existents en l’àmbit dels sistemes d’avís a la població en situacions d’emergència. Es preveu iniciar l’actuació durant el segon trimestre del 2020. La durada de l’elaboració de l’estudi es preveu de 3 a 5 mesos.En relació a la informació a les persones afectades per l'accident, la Generalitat informa que l’Agència Catalana de Consum ha elaborat un document de recomanacions per protegir els seus drets.En l'informe la Generalitat també assegura que no es pronunciarà sobre la reobertura total o parcial d'Iqoxe fins que es justifiqui "fefaentment" el compliment de les condicions de seguretat imposades, un cop avaluat l’informe de seguretat i el corresponent dictamen.La Generalitat manté obert un expedient informatiu a l'empresa, que preveu resoldre a finals de maig. El Govern, però, matisa que aquest termini només es podrà complir si s'aixeca el secret de sumari de la causa judicial en marxa. El Govern també detalla que valorarà incorporar en l'expedient l’informe d’una "entitat externa de reconegut prestigi", sense especificar-ne el nom, amb un cost aproximat és de 100.000 euros.Al febrer, la consellera d'Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, va assegurar Iqoxe no tornaria a l'activitat fins que la producció fos segura al 100%. També, que el Govern treballaria amb la màxima "celeritat" perquè la resta de plantes petroquímiques poguessin tenir accès a l'òxid d'etilè que els subministrava Iqoxe.

