Els comuns reclamen suport per prorrogar l'estat d'alarma

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha reclamat a tots els partits que "estiguin a l'altura" i tinguin "responsabilitat" i "permetin que tiri endavant l'estat d'alarma", en la nova pròrroga que s'ha de debatre al Congrés.Segons Albiach, la pròrroga de l'estat d'alarma no és un "caprici" del govern espanyol i ha defensat la utilitat de la mesura. "Ha permès les restriccions de mobilitat per fer possible el confinament i ajudes econòmiques imprescindibles per aguantar aquesta crisi", ha argumentat.Per Albiach, les crítiques a la pròrroga de l'estat d'alarma són motivades per la voluntat de "desgastar" l'executiu de Pedro Sánchez i ha reclamat "cooperació" a la resta de forces polítiques.Sobre la possibilitat de fer el desconfinament per regions sanitàries i no per províncies, la líder dels comuns ha assegurat que el govern espanyol és "receptiu" a la proposta del Departament de Salut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor