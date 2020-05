VÍDEO La petició viral d'un noi amb síndrome de Down perquè no tanquin les escoles especials

He hecho este video con mi hermano para decir que no cierren los colegios de #EducacionEspecial No creo que lo vea mucha gente porque no tengo muchos seguidores, pero si queréis, dadle amor y a ver si hay suerte :)

Es muy importante para mi hermano, pls 😊#NoCierresMiCole pic.twitter.com/SF45UJ8mfV — Mirimiris 💚 (@mirivelezz) May 3, 2020

El govern espanyol ha impulsat aquesta setmana la modificació de l'actual llei d'educació. Alguns col·lectius denuncien que l'anomenada "Llei Celaá", que ja està en tramitació parlamentària, pretén tancar les escoles d'educació especial. Tot i que el Ministeri ha negat aquesta afirmació, en els darrers dies s'han alçat multitud de veus per reivindicar-la.En aquest context, s'ha fet viral el vídeo d'un noi de catorze anys amb síndrome de Down i la seva germana que defensen aquest model educatiu. En les imatges, la germana pregunta al jove, que ha anat tant en una escola ordinària com en una d'especial, en quina s'ha sentit millor. El noi explica les diferències entre ambdues, com ara la reducció del nombre d'alumnes a les aules i l'adaptació de les assignatures a les seves necessitats, i demana que no es tanquin aquest tipus de centres."A l'escola d'educació especial som cinc i m'ho passo molt bé. No vull que la tanquin", assegura el jove. La piulada s'ha difós ràpidament a les xarxes i ha rebut el suport de milers de persones.Segons el Ministeri d'Educació, el govern espanyol no vol "oblidar aquest col·lectiu", sinó que aposta per la seva inclusió en escoles ordinàries, un fet que no exclou, al seu entendre, les escoles especials. "El que diu literalment la modificació és que desenvoluparem un pla perquè en el termini de deu anys els centres ordinaris comptin amb els recursos necessaris per atendre millor les condicions de l'alumnat amb discapacitat", afirmen en un comunicat.

