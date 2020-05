El Govern destinarà prop de 60 milions d'euros a impulsar polítiques actives d'ocupació

El Govern aprovarà demà en consell executiu un decret llei amb "el primer pla de desconfinament" de les polítiques actives d'ocupació amb un pressupost de 59,29 milions d'euros. Aquest pla vol donar suport a les persones treballadores afectades econòmicament o en risc arran de la crisi del coronavirus, ajudar autònoms i petites empreses i empreses de l'economia social perquè puguin reprendre l'activitat assegurant els llocs de treball i també donar suport a les administracions locals per fer diagnòstic i planificació estratègica per a la reactivació econòmica. "És un primer pla de desconfinament de les polítiques actives d'ocupació focalitzat en persones, empreses i ens locals", ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir En Homrani.El pla s'articularà en sis línies de polítiques d'ocupació específiques, dissenyades per donar resposta a l'escenari post-Covid amb l'objectiu d'activar "de manera ràpida" aquestes polítiques per crear i protegir llocs de treball. La primera línia serà de suport a la planificació estratègia territorial per a la reactivació econòmica i tindrà com a destinataris els ens locals per donar ajuda directa als ajuntaments i consells locals; la segona servirà per donar suport a la contractació de persones aturades arran de la crisi i aturats de llarga durada.La tercera línia d'actuació serà per donar suport als autònoms; la quarta, per mantenir llocs de treball i ajudes a autònoms i microempreses que hagin mantingut el 100% de la plantilla; la cinquena línia serà de suport a l'economia social, microempreses i autònoms centrades en la transformació digital i els nous models de negoci; i la sisena l'línia d'actuació serà de suport a empreses socials i cooperatives.D'altra banda, El Homrani ha admès que més de 150.000 afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya podrien quedar-se sense cobrar la prestació d'atur aquesta setmana. La setmana passada el Departament va assegurar que fins a mig milió de catalans podien podrien no rebre el subsidi per desocupació però el titular de Treball ha actualitzat la xifra aquest dilluns basant-se en les últimes informacions del servei estatal d'ocupació (SEPE).La Generalitat ha habilitat una ajuda d'urgència de 200 euros per les persones que no han rebut encara una prestació. Segons ha anunciat, ja han rebut 70.980 sol·licituds i començaran a pagar-ne 15.415 entre dimarts i dimecres.

