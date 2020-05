El Govern només ha produït 32 tests dels més de 300.000 que va anunciar

Us ho avança #PlantaBaixaTV3: de les 170.000 proves PCR que va anunciar la Generalitat que faria en sis setmanes en laboratoris de recerca de Catalunya, només se n'han fet 32



▶ https://t.co/JVRtEdOx62 pic.twitter.com/0CvQmkuyol — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) May 4, 2020

El Govern va explicar que, entre centres de recerca i laboratoris universitaris, es produiran 309.000 tests PCR -els més fiables- per detectar el coronavirus. El primer anunci de l'executiu, que inicialment va anunciar la producció de 170.000 proves, va ser el 7 d'abril. La setmana passada la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va detallar que l'encàrrec de l'anomenat programa Orfeu s'havia duplicat. Ara bé, segons ha avançat el Planta Baixa de TV3, de la primera tongada anunciada a principis d'abril, que s'havia de tenir enllestida per al cap de sis setmanes, per ara -un mes després- tan sols se n'han produït 32.En un primer moment, l'executiu hi havia de destinar 1,38 milions d'euros, però posteriorment va explicar que la inversió s'acostarà als 2,5. "El cribratge és clau", va assenyalar Budó, en clau de desescalada, en aquell moment.L'acord adoptat pel Govern afegeix al programa Orfeu -el nom que rep la iniciativa per elaborar tests des de Catalunya- les instal·lacions especialitzades de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Eurecat. "Cal que Catalunya disposi de capacitat per fer detecció massiva amb un tests que seran complementaris als que pot oferir el sistema sanitari", indicava la consellera de la Presidència.Durant aquestes setmanes -l'anunci de la creació de proves als centres de recerca es va fer el 7 d'abril- s'haurien d'haver desplegat els tests de prova per validar tot el procediment i els centres haurien d'haver començat l'escalat fins a desenvolupar aquesta primera fase a ple rendiment.La previsió inicial era de sis setmanes, però -tal com ha explicat aquest dilluns al matí l'equip del programa Planta Baixa de TV3- sembla que anirà per més llarg.

