Rockdelux mayo: especial ideas para un confinamiento. Número de despedida. Gracias a tod@s por vuestro apoyo durante tantos años. Hasta siempre. https://t.co/V2cKNSVQwH pic.twitter.com/11B48DBoGy — ROCKDELUX (@rockdelux) May 4, 2020

La revista musical Rockdelux s'acomiada després de 36 anys amb el seu número de maig. 55 col·laboradors de la capçalera participen d'aquest número amb una guia cultural per al confinament amb recomanacions de discos, pel·lícules, sèries de televisió, llibres, còmics, blocs, videojocs i cançons.Els responsables de la revista expliquen que la "crisi generalitzada que viu la premsa impresa des de fa temps ha anat minant un projecte que sempre s'ha mantingut al marge dels grans grups editorials, defensant una llibertat i una línia de treball que s'ha anat fent més difícil de mantenir". Així mateix, reconeixen que "el cop inesperat de la pandèmia del coronavirus ha estat i és una bufetada brutal que fa encara més inviable el projecte".La direcció de Rockdelux indica que una petita editorial com la seva sempre ha depès d'un equilibri entre vendes a quioscos, cada vegada més escasses, i els ingressos de publicitat. "Aquest equilibri porta anys esquerdant-se i el cop inesperat de la pandèmia del coronavirus ha estat i és una bufetada brutal que fa encara més inviable el projecte". Assenyalen que des de la revista sempre han procurat mantenir uns "estàndards de qualitat i unes remuneracions dignes", dins de les seves possibilitats, per a tots els treballadors. Consideren que el periodisme "no es fa gratis".Des de la direcció de la revista es reivindica que han sigut un "un punt de referència per a la premsa musical i cultural d'Espanya. Cal dir-ho sense falsa modèstia, fins i tot en aquests moments desoladors". Per això, destaca que se'n van "amb el cap ben alt, amb la satisfacció d'una feina feta i amb la tristesa de no poder seguir continuant".Pel que fa a una versió digital, destaquen que la "precarietat" en el món de la xarxa és encara més gran i augmenta. "Una revista digital, ara mateix, únicament és viable subratllant una tornada a l'amateurisme no remunerat contra el que sempre hem lluitat".Des de la revista, expliquen que aquest últim número es va plantejar com una guia oberta perquè els col·laboradors "traguessin les seves filies i estenguessin davant els lectors les seves preferències culturals en aquests temps de confiament. Una guia que oferia a cadascun dels participants una pàgina perquè ensenyessin allò que els mou i commou, sense necessitat" de cenyir-se a l'actualitat.Aquest adéu de Rockdelux, que va néixer l'any 1984, és, també, un resum de la filosofia que sempre ha recorregut les pàgines de la revista, "lliure i oberta de mires, amb l'eclecticisme i l'excel·lència com a únics horitzons". I s'acomiaden amb un: "Llegeixin, gaudeixin: aquí trobaran un amplíssim ventall de propostes per assaborir sense preses en uns dies tempestuosos on sembla que el temps ha quedat suspès. I no ho oblidin: guanyarem. Sempre".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor